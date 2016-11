In einem waren sich Staatsanwalt und Verteidiger einig: Der Fall, der am Dienstag vor dem Bezirksgericht Kulm verhandelt wurde, war schwierig. Ganze zwei Stunden beriet das Gesamtgericht nach der fünfstündigen Verhandlung, bevor es ein Urteil fällte.

Doch der Reihe nach. Die Geschichte, die einst eine Liebesgeschichte war, beginnt im Kosovo, der Heimat aller Beteiligten. Arjeta (alle Namen geändert), die seit ihrem zwölften Lebensjahr in der Schweiz wohnt, lernt an einer Hochzeit Besnik kennen und verliebt sich.

Sie ist gerade 18 Jahre alt, er wird ihr erster Freund. Die Verlobung folgt bald, die zivile Hochzeit im Mai 2006. Im August darf Besnik im Rahmen des Familiennachzugs in die Schweiz einreisen. An dieses Datum erinnert er sich genau, an den Hochzeitstag nicht.

Das Paar lässt sich in der Region Brugg nieder, später im Wynental. Ihre Ehe, sagen Besnik und Arjeta übereinstimmend, war in den ersten Jahren gut. «Wir waren verliebt», so Arjeta. Das Paar bekommt zwei Kinder.

Familienfehde nach Trennung

Die Probleme beginnen 2011. Da scheitert die Ehe von Arjetas Bruder mit Besniks Schwester – eine Konstellation, die in albanischen Grossfamilien nicht ungewöhnlich ist. Zwischen den Familienclans kommt es zum Streit. Es geht um Ehre, Zusammenhalt, verletzte Gefühle.

Der Familienzwist schlägt sich auf das junge Glück von Arjeta und Besnik nieder. Wenn die Schwiegereltern zum Kindergeburtstag kommen, verlässt Besnik die Wohnung.

In jener schwierigen Zeit gründet Arjeta (29) einen Coiffeursalon, während Besnik (33) auf dem Bau arbeitet, um ihr «den Traum zu ermöglichen», wie er sagt. Doch der Salon schreibt rote Zahlen, der Streit ums Geld belastet die Ehe noch mehr.

Ende 2013 spitzen sich die Konflikte zu. Beiderseits werden Untreuevorwürfe geäussert, Arjeta vermutet gar, ihr Mann sei schwul, weil er «Transenpornos» schaue. Doch kurz vor Weihnachten 2013 erwischt sie ihn mit der Babysitterin im Bett. Noch am gleichen Tag zieht sie mit den Kindern aus.

Ein paar Tage später will sie Kleider aus der ehelichen Wohnung holen und merkt, dass ihr Schmuck im Wert von über 10 000 Franken fehlt. Als Besnik diesen nicht rausrücken wollte, geht Arjeta zur Polizei.

Auf dem Posten in Reinach sei sie «so herzlich empfangen worden wie noch nie in meinem Leben», sagt Arjeta. «Eigentlich war ich nur wegen des Goldes da. Aber dann ist alles rausgekommen.»

Der Polizei erzählt die junge Mutter, sie sei von Besnik mehrfach vergewaltigt, geschlagen, gewürgt und mit einer Waffe am Kopf bedroht worden. Der erste Vorfall soll sich kurz nach der Hochzeit ereignet haben, zahllose weitere zwischen 2011 und 2013. Teils im Coiffeursalon, teils in der Wohnung.

Details, Häufigkeit oder Zeitpunkte, kann sie aber nicht benennen, «Er hat sich genommen, was er wollte. Wo, war ihm egal», sagte Arjeta auch vor dem Bezirksgericht. Mehrfach brach sie in Tränen aus, schilderte, wie sie unter dem Familienkrach gelitten habe, wie Besnik «plötzlich ein anderer, aggressiver Mensch» geworden sei, wie sie nach seinen Entschuldigungen immer wieder geglaubt habe, es werde nun alles gut.

Bemerkenswert hierzu die Aussage von Besniks Schwester bei der Polizei: «Dass dich dein eigener Mann vergewaltigt, gibt es bei uns im Kosovo nicht.»

Mindestens einer lügt

Die Schwester begleitete Besnik auch ans Gericht, zudem seine neue Freundin. Mit ihr hat er ein drittes Kind. Viermal war die Polizei schon wegen häuslicher Gewalt beim Paar. Viermal hat die Freundin den Strafantrag wieder zurückgezogen. «Ich will nicht, dass er eingesperrt wird. Ich will einfach, dass er versteht, dass man eine Frau nicht anfassen darf», gab sie zu Protokoll.

Besnik, der sich vor Gericht als hart arbeitenden Familienvater darstellte, stritt ab, jemals die Hand gegen seine Ex-Frau erhoben zu haben. «Ich habe sie behandelt wie einen Engel», sagte er.

«Das ist ein Racheakt gegen mich. Wenn die Vorwürfe stimmen würden, warum ging sie nicht früher zur Polizei? Warum hat niemand etwas gemerkt?» Er gestand zwar, den Schmuck versteckt zu haben, aber vorab als Druckmittel, damit Arjeta zu ihm zurückkehre: «Mir ist Familie wichtiger als Gold.»

Der Staatsanwalt forderte für Besnik eine Freiheitsstrafe von 4,5 Jahren und eine Geldstrafe von 7200 Franken, Arjeta wollte 15 000 Franken Genugtuung. Das Gericht unter Präsident Christian Märki sprach Besnik aber nach dem Grundsatz «in dubio pro reo» frei. Es gebe keine objektiven Beweise, die Zeugenaussagen seien nicht direkt verwertbar – die meisten basierten auf Hörensagen.

Ein Glaubwürdigkeitsgutachten, das Arjetas Anschuldigungen geprüft hatte, war ebenfalls uneindeutig ausgefallen. «Tränen», so fasste es Besniks Verteidiger zusammen, «ersetzen keine glaubhaften Ausführungen».