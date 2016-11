Knapper gehts kaum: Mit 41 gegen 38 Stimmen (bei 8 Enthaltungen) sagten die Stimmberechtigten von Oberkulm am Freitag Ja zum Beitritt zum Projekt «Impuls – Zusammenleben aargauSüd» mit Kosten für die Gemeinde von rund 14 000 Franken pro Jahr, 5 Franken pro Einwohner.

Riecht dieses Zufallsmehr nicht nach einem Referendum? Die IG Oberkulm hatte die Ablehnung des Beitritts beantragt, gibt sich aber nach der Versammlung versöhnlich: Ein Referendum sei von ihrer Seite nicht zu erwarten. «Gemeinderat und IG sind aufeinander angewiesen; wir werden bei der Verwirklichung der Projekte mithelfen», sagte IG-Präsident Urs Bader. Die IG Oberkulm hatte seinerzeit die Fusion von Oberkulm und Unterkulm verhindert.

Der Abstimmung war eine intensive Diskussion vorausgegangen. Gemeinderätin Verena Brändli stellte das Projekt, bei dem die Gemeinden Birrwil, Burg, Gontenschwil, Leimbach, Menziken, Reinach, Teufenthal, Untenkulm, Zetzwil und Oberkulm mitmachen, vor. Die Hauptstossrichtung des Integrationsprojekts: Deutsch-Training, vor allem im Vorschulbereich, damit die Kinder von Migranteneltern in der Schule mithalten können; zudem sollen Sozialhilfebezüger beschäftigt werden (az vom 27. 11.), was die Sozialhilfe entlasten würde. Bis 2020 fliessen im Rahmen des nationalen Programms «Periurban» Fördergelder in dieses Projekt. Die operative Leitung obliegt Martin Heiz, Gemeindeammann von Reinach, während der Unterkulmer Ammann Roger Müller die strategische Leitung innehat.

Als Verband mehr Gewicht

«Wir dürfen die Augen nicht verschliessen und müssen die Probleme gemeinsam angehen», sagte Brändli und verwies darauf, was Sozialhilfe kostet: Ein einzelner Sozialhilfe-Bezüger koste die Gemeinde 15 000 bis 25 000 Franken pro Jahr, eine Familie 34 000 Franken.

Namens der IG Oberkulm ortete Thomas Weber einen Sinneswandel im Gemeinderat, der das Projekt einst als «aufgeblasen» und «überbewertet» taxiert hatte. Brändli begründete diesen Wandel: «Je eingehender man sich damit befasst, desto klarer wird die Notwendigkeit.» Probleme liessen sich gemeinsam am besten lösen. Die Diskussion wogte hin und her zwischen Voten für einen Oberkulmer Alleingang, die «Geld nicht in eine Organisation stecken» wollten, von der man nicht wisse, «was herauskommt», und der Auffassung, dass ein Talschaftsverband auch gegenüber dem Kanton mit mehr Gewicht auftreten könne.

Integration verordnen?

Moniert wurde ferner, dass das Projekt «sehr schwammig» sei. Ein Ausbau der Angebote bringe wenig, solange kein Zwang möglich sei: «Wer nicht will, wird nicht kommen.» Brändli meinte, die Leute seien da und müssten auf den Weg zur Selbstständigkeit gebracht werden. Hier sei auch Freiwilligenarbeit gefragt. Und wer sich Angeboten verweigere, riskiere eine Kürzung der Sozialhilfe. «Wer sich Mühe gibt, den fördere ich gerne», meinte ein Votant. Renitente aber hätten ihr Bleiberecht verwirkt.

Unbestritten war das Budget 2017 mit einem Finanzierungsfehlbetrag von 729 000 Franken und dem bisherigen Steuerfuss von 122 Prozent.