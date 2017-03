Die AAR bus + bahn wird keine Billett-Verkaufsstelle in Unterkulm errichten. Dies teilt der Gemeinderat mit, nachdem er sich beim Unternehmen, das die Wynental- und Suhrentalbahn (WSB) betreibt, nach einer möglichen Verkaufsstelle in Unterkulm erkundigt hatte.

Auslöser dafür war die Medienmitteilung der AAR bus + bahn Ende 2016 bezüglich weiterer WSB-Verkaufsstellen in Suhr, Muhen, Gränichen oder Menziken. Gemäss Gemeinderat Unterkulm bestehe in der Bevölkerung grosser Bedarf nach einer Verkaufsstelle. Der Gemeinderat bedauert den Entscheid sehr, denn es stünde mit der Post «eine ausgewiesene Partnerin für eine Kooperation in unmittelbarer Nähe zur Verfügung». (fdu)