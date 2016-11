Muhen baut ein neues Schulhaus samt Turnhalle und einen neuen Doppelkindergarten. Die Einwohnergmeind stimmte mit grossem Mehr dem Kredit in Höhe von 23 Millionen Franken zu. Auch die Ortsbürgergmeind bewilligte ihren Beitrag von 62 000 Franken an das Projekt. Von Anbeginn war klar, dass die Neubauten nur mit einer Steuererhöhung zu realisieren sind. Die Einwohnergmeind sagte deshalb in der Folge auch Ja zum Budget 2017 mit einem von 110 auf 115 Prozent angehobenen Steuerfuss. Von total 2711 Stimmberechtigten waren 312 anwesend. (az)