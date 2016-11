Unterkulm will die Erschliessung des gemeindeübergreifenden Industrieareals Feldmatte/Kreuzmatt (ehem. Injecta-Areal) an die Hand nehmen. Die Gemeindeversammlung sagte am Donnerstagabend Ja zum Planungskreditanteil von 250 000 Franken – unter Vorbehalt der Zustimmung aus Teufenthal. Dort befindet die Gmeind am Freitagabend über das Traktandum. Gutgeheissen haben die 49 anwesenden von total 1781 Unterkulmer Stimmberechtigten auch 250 000 Franken für die Sanierung Kanalisation Hauptstrasse Süd sowie das Budget 2017. (rap)