Die Reinacher Gmeind, von total 4218 Stimmberechtigten waren 117 anwesend, genehmigte gestern einen Verpflichtungskredit von 210 000 Franken für den Neubau des Gehwegs Lenzstrasse samt Wasserleitung. Gutgeheissen wurden auch das Budget 2017, das bei unverändertem Steuerfuss von 119 Prozent mit einem Verlust von 176 500 Franken rechnet, und die zwei Kreditabrechnungen Pforte Arbeitsmarkt.

Das neue Trottoir an der Lenzstrasse soll Fussgänger von den neuen Quartieren am Dorfrand sicher ins Zentrum bringen. Es wird ans Bestehende, das bis zur Einmündung der Alzbachstrasse in die Lenzstrasse führt, anschliessen. Allerdings müssen die Fussgänger bei der Chrischona-Kapelle die Strasse queren (Foto). Als Überquerungshilfe ist eine Insel vorgesehen. Die Stelle soll hier übersichtlicher werden, weil mit dem geplanten Neubau der Alzbachkapelle auch die Mauer entlang der Strasse wegkommt. (az)