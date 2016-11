Die Verbindungsstrasse zwischen Gontenschwil und Zetzwil wird ausgebaut. Das Projekt liegt derzeit öffentlich auf. Bis dato zeichnet sich kein Widerstand ab – jedenfalls nicht gegen die technische Ausführung (az vom 18. 11.). Mit dem Vorgehen hingegen sind nicht alle einverstanden: Die viermonatige Vollsperrung der Strasse ist der Gontenschwiler Industrie ein Dorn im Auge. «Der Umweg für die Schwertransporter über die Hochhauskreuzung ist teuer, kompliziert und gefährlich», sagt Christian Merz. Der frisch gewählte Grossrat ist Geschäftsführer und Mitinhaber der Gebrüder Merz Reisen & Transporte AG, Beinwil am See. Sein Unternehmen fährt allein für die Firma «Neogard» rund 16-mal pro Tag ins Gontenschwiler Mättenfeld. Total seien auf dieser Strecke schätzungsweise täglich 100 bis 150 Lastwagen unterwegs. Betroffen sei rund ein Dutzend Unternehmen: vom Mättenfeld bis hinauf in den Bohler. Denn selbst die Firma Creabeton, ihre Zulieferer und ihre Aargauer Kunden, nutzten diese Route zur Autobahn.

«Verzögern wollen wir das Projekt auf keinen Fall», betont Merz, «wir sind ja gottenfroh, dass endlich etwas geht.» Einwendung zu machen, sei nicht vorgesehen. Trotzdem wolle man seinen Unmut kundtun und das Vorgehen noch einmal mit dem Kanton besprechen (ein Treffen ist vereinbart). «Wir wollen wissen, ob das nicht anders oder speditiver gelöst werden kann als mit einer Vollsperrung – so werden die Mehrkosten einfach vom Kanton auf uns Unternehmer umgewälzt.»

Die Kosten seien ein Faktor, schliesslich koste jeder Kilometer allein schon einen Franken LSVA, aber nicht der einzige. Man habe auch Bedenken, ob die Hochhauskreuzung in Reinach und die schmale Route via Lenz Richtung Gontenschwil dem Mehrverkehr überhaupt gewachsen sei. Ausserdem will die Industrie an der bestehenden Route festhalten, weil befürchtet wird, «dass gerade ausländische Chauffeure durch ihre Navis fehlgeleitet werden und irgendwo im Feld landen.» (rap)