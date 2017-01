Schweizweites Glasfasernetz

Was aber ist neu daran? Hiag Data beansprucht für sich, die erste Firma in der Schweiz zu sein, die solche Wege geht. Ist das Deponieren von Daten in einem virtuellen Speicher (Cloud) nicht längst Usus? «Die Neuerung liegt in der durchgängigen Sicherheit», sagt Tinner. Hiag Data arbeitet über ein schweizweites privates und damit internetunabhängiges Glasfasernetz, das die Ankerstandorte Zürich, Biberist, Menziken und Lugano verbindet. «Im Gegensatz zu Clouds, die über das Internet laufen, ist unser Datenverkehr unsichtbar – als hätten Sie den Rechner unter dem Pult.» Somit sei der Zugang zu den Anwendungen und Daten jederzeit sichergestellt, ohne das Risiko, durch Hacker-Attacken blockiert zu werden.

Ein Geschäftsmodell, dem Tinner grosse Zukunftschancen prophezeit. Vergleichbar mit der Attraktivität, die die Schweiz für Geldanleger hat, könnte sie (aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Stabilität sowie der klaren Gesetzgebung in dem Bereich) auch als Datenspeicher-Hochburg an Bedeutung gewinnen. Jedenfalls sei das Interesse auch von internationalen Unternehmen gross. «Eben hat ein Kunde aus Lateinamerika 120 virtuelle Server bei uns bestellt.»

Was aber bedeutet das alles für Menziken? «Heute und Morgen werden im Oberwynental noch keine Bagger auffahren», sagt Michele Muccioli, Arealentwickler bei Hiag. Das Datacenter in Biberist wird, weil sich das Menziker Projekt aufgrund von Einsprachen zeitlich verzögert hatte, als erstes «ans Netz gehen». In Menziken werde man jetzt die bauliche Detailplanung beginnen. Vorgesehen ist, die Aussenhülle der ehemaligen Alu-Halle stehen zu lassen. Der Innenbereich wird komplett ausgehöhlt oder «entkernt», wie der Fachmann sagt und so im Endausbau rund 4400 Quadratmeter Platz für etwa 1400 Racks (Serverschränke) geschaffen. Die historische Fassade des Bürotraktes wird restauriert.

Infrastruktur macht attraktiv

Was bringt das Datacenter der Region wirtschaftlich, sind doch für den Betrieb der hochautomatisierten Anlage nicht mehr als eine Handvoll gut ausgebildeter Handwerker nötig? «Zum einen planen wir im Alten Bürogebäude der Alu-Menziken Arbeitsplätze, die zum Beispiel an Unternehmen vermietet werden können, welche unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen», sagt Muccioli. Weiter sehe er im Datacenter durchaus auch einen Benefit für Standortgemeinde und Region, «sofern sie es denn zu vermarkten wissen». Das Datacenter, respektive die Tatsache, dass die Region im Zuge dieses Projekts an ein solches Netz angebunden sei, könne – in Zusammenarbeit mit dem regionalen Elektrizitätswerk – für die Ansiedelung weiterer Unternehmen attraktiv sein.