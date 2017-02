Gefahr liegt in der staubigen Luft. Menschen in Schutzanzügen wandeln durch die graue Mondlandschaft. Bagger dröhnen und Bohrer rattern. Die Letzten räumen die Erde auf. Kezia Zurbrügg schreibt nicht nur in Bildern – sie liefert sie gleich mit. Die 23-Jährige hat einen Film über die Sondermülldeponie in Kölliken (SMDK) gedreht. Nun ist «The Waste Of Time» online (siehe Hinweis).

Vor rund einem Jahr fing Kezia Zurbrügg mit den ersten Aufnahmen an. Nachdem der Müll weg war, als nichts mehr explodieren konnte. Für sie war es nicht zu spät. Die Schuldfrage versuchten andere zu beantworten, sie wollte wissen, wie es weitergeht. «Die letzte Phase, die letzen Bagger, die letzten Menschen, die sich noch darum kümmern.» Und sie wollte zeigen, was passieren kann, wenn man nicht längerfristig denkt.

Sieben Tage Dreharbeit

Für Kezia Zurbrügg ist die SMDK hierfür symbolhaft. Lange Zeit standen die weissen Gerüste in Kölliken für etwas anderes: Für die baldige Ankunft in Oftringen, wo sie aufgewachsen ist. Was in der SMDK wirklich passiert, interessierte sie aber schon länger. Im November 2015 nahm sie dann Kontakt mit der SMDK auf. Monate später schlüpfte sie mit den zwei anderen Filmstudenten David Altmann und Céline Maja Dettwiler selbst in die Schutzanzüge und die Sauerstoffmasken. Während sieben Tagen filmte das Team die Arbeit in der riesigen Halle der SMDK, als Mitarbeiter Probebohrungen machten, um herauszufinden, wie stark der Boden verunreinigt ist. Die Sicherheitsmassnahmen waren gross: Länger als zwei Stunden durften sie nicht im schwarzen Bereich der Halle sein. Die Schutzanzüge mussten sie nach jeder Filmsession entsorgen, die Helme waschen und sich abduschen. «Ich kam mir schon vor wie auf einer Mondmission», sagt Kezia Zurbrügg.

Ein beklemmendes Gefühl

Diese Massnahmen stellten das Team auch vor Schwierigkeiten: «Wenn wir im schwarzen Bereich waren, konnten wir nicht mehr viel abklären.» Inszenieren konnten sie nicht gross. «Wir mussten uns nach den Arbeitern richten.» Dem Kameramann musste die Regisseurin Kezia Zurbrügg sogar wenige Male hinterherrennen, weil er sie wegen der Schutzmaske nicht verstanden hatte. Zudem sei es für den Kameramann schwierig gewesen, die Bedienung der Kamera mit den Handschuhen musste er üben. Die Schutzanzüge, die braun-graue Erde, das diffuse Licht – als Zuschauer wähnt man sich tatsächlich für kurze Zeit auf dem Mond. Die Assoziation zur Mondlandschaft und die Gefahr, oder zumindest das beklemmende Gefühl, das in der Luft liegt, sind Stilelemente, die Kezia Zurbrügg bewusst wählte. «Auf der Bild- und Tonebene wollte ich mit dieser Irritation spielen», sagt sie. Interviews und Off-Stimmen gibt’s keine. Den Ton liefern Maschinen: surren, dröhnen, rattern.