Rätselraten ums Alter

Danach wird erforscht, wo der Stein herkommt. Das sei noch schwieriger zu bestimmen, erklärt Lea Kiefer, denn es habe in der Zeitgeschichte nicht nur einmal ein solches Wattenmeer gegeben. «Wir verfolgen im Moment zwei Möglichkeiten», so die Geologin. Der Findling könnte aus der sogenannten Oberen Meeresmolasse stammen. Während der Alpenfaltung sei das heutige Mittelland nämlich von einem Meeresarm überflutet gewesen, Schuttablagerungen des entstehenden Gebirges und marine Ablagerungen hätten sich abgewechselt. In diesem Fall wäre der Stein etwa 20 Millionen Jahre alt. «Wenns so wäre, befände sich der Entstehungsort irgendwo zwischen Luzern und Staffelbach, so Kiefer. Derzeit hat ein Spezialist den Auftrag, weitere Untersuchungen anzustellen und diesen Entstehungsort weiter einzugrenzen.