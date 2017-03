Gepflegt und originalgetreu

Vielen Schaulustigen erging es wir Christoph Portmann, dessen Augen beim Anblick der fast 27 Meter langen französischen Dampflokomotive speziell zu leuchten begannen. Die altehrwürdige Maschine, die vom «Verein 241-A-65» gehegt und gepflegt wird und im Besitz von Dieter Holliger aus Boniswil ist, sah bei den Dreharbeiten noch mindestens so gepflegt und originalgetreu aus wie im Baujahr 1925 – nur die Gestelle und Kameras für die Aufnahmen stammen aus der jetzigen Zeit.

Während dreier Tage drehte das französische Filmteam Plus de Prod aus Lyon die Fahrten des «Dampfrosses» aus den verschiedensten Winkeln. Mehrere Male setzte sich der Zug in Triengen in Bewegung und fuhr bis Büron und anschliessend wieder rückwärts an den Startort.

«Leider dürfen wir zu den ganzen Filmaufnahmen keine Auskunft geben», hiess es auch Tage nach Beendigung der Dreharbeiten vonseiten der Lokbesitzer, wie auch von den Betreibern der Bahnstrecke Sursee-Triengen. Auch wenn verschiedene Schaulustige am Drehort Stars wie Johnny Depp, Michelle Pfeiffer oder Penélope Cruz gesehen haben wollen, vor Ort war niemand von ihnen.