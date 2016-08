Wer ist der Mann, der sich dieser Herausforderung stellt? Er heisst Grzegorz Wachala, ist 39 Jahre alt und stammt ursprünglich aus Polen. Seit zehn Jahren lebt er in der Schweiz, davon gut sechs Jahre in Unterentfelden. Wachala ist alles andere als ein gastronomisches Greenhorn. «Ich arbeite schon mein ganzes Leben im Gastgewerbe», sagt er. Mehrere Jahre war er im «La Spezia» am Bahnhof Aarau tätig. Nun wagt er den Schritt in die Selbstständigkeit.

Grosses Selbstbewusstsein

Dennoch wird das Geschäft kein Selbstläufer. Im Schöftler Zentrum herrscht mit mehreren Restaurants ein beachtlicher Konkurrenzdruck. Darauf angesprochen, meint Wachala: «Ich schaue nicht auf die Konkurrenz. Wir machen einfach so gut wie möglich unsere Sache.»

Dazu hat der Wirt konkrete Ideen: Die «Traum-Gerichte» auf der Speisekarte sollen bei den Gästen kulinarische Ferienerinnerungen wecken. Zudem gibt es ab September jeden Monat einen Thementag mit Buffet à discrétion und Live-Musik.

Geschäftsführer Grzegorz Wachala beschäftigt drei Angestellte. Das Team ist gut eingespielt, da man sich vom «La Spezia» kennt. «Pizzas sind unsere Spezialität», versichert er und sagt von sich selbst: «Ich bin der beste Pizzaiolo der Schweiz.»

Noch kann Wachala nicht auf eine treue Stammkundschaft zählen. Das dürfte jedoch für den besten Pizzaiolo der Schweiz kein Problem sein.