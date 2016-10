Max Schlör, Präsident des Stiftungsrats, kann sich gut an die Einweihung des Altersheims Sonnenberg vor 50 Jahren erinnern. «Ich ging an die Eröffnung, weil man eine Gratis-Bratwurst erhielt», erzählte er am Samstag anlässlich der Jubiläumsfeier. «Die Zimmer kamen mir riesig vor, und dass es in jedem ein Brünneli hatte, beeindruckte mich sehr. Hier wollte ich auch einmal wohnen.» Unterdessen finde er die Zimmer nicht mehr so gross, führte Schlör weiter aus. Doch inzwischen verfügen sie auch über ein komplettes Badezimmer, eine simple Waschgelegenheit reicht für die heutigen Ansprüche der Bewohner nicht mehr.

Das Jubiläumsfest im Sonnenberg bot den Besuchern die Möglichkeit, die Zimmer der Bewohner, aber auch die Betriebsräume zu besichtigen. Die Mitarbeiterinnen wussten auf dem Rundgang viel Interessantes zu erzählen. Zum Beispiel, dass der Lift pro Tag 9000 Mal benutzt wird, jeden Monat über 6 Tonnen Wäsche gewaschen und die Küche täglich rund 100 Personen verköstigt. Die Besucher durften auch die Dachterrasse mit den Kräuterbeeten besichtigen und den tollen Ausblick geniessen sowie einen Blick hinter die Türen der geschlossenen Demenzstation werfen.