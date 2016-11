Sie soll auch gezeigt werden

Am Bergrennen in Reitnau hatte Roth den ersten Einsatz im Showblock mit weiteren andern skurrilen Fahrzeugen. Mit brüllendem Motor, spektakulären Drifts und qualmenden Reifen jagte er den Berg hoch. Die Zuschauer dankten ihm die Show mit frenetischem Applaus. Was könnte man sonst noch machen, fragte sich Hannes Roth, und schon war die Idee vom Geschwindigkeits-Weltrekord mit der fahrenden Badewanne geboren. Nach diversen Abklärungen lag dieser dazumal bei 68 km/h, gehalten von einem Englänger Namens «Ed China».

Die Eingabe des Rekordversuches wurde von Guinness World Records im Dezember 2015 angenommen, so konnte die Rekordjagd gestartet werden. Am 6. Mai dieses Jahres war es so weit. In Vauffelin BE, sieben Kilometer nordöstlich von Biel, auf dem Gelände des Dynamic Test Centers (DTC), wurde der Weltrekordversuch durchgeführt.