Der Bezirksschulstreit geht in die nächste Runde. Jetzt greift Bildungsdirektor Alex Hürzeler ein. Im Zusammenhang mit den laufenden Diskussionen über die Bezirksschul- und Oberstufenstandorte im Wynental und im oberen Seetal findet am 11. Mai in Unterkulm eine Aussprache unter den Gemeindeammännern und Regierungsrat Hürzeler statt. Dem Vernehmen nach wird Hürzeler die kantonalen, gesetzlichen Vorgaben im Zusammenhang mit den Bezirksschulstandorten erläutern und seine Sichtweise und Erwartungen an die verschiedenen Bezirksschulstandorte aufzeigen. Die Gemeinden haben Gelegenheit, ihre Standpunkte und Lösungsvorschläge darzulegen.

Auch Oberkulm will nicht mehr

Wie angespannt die Situation ist, zeigt sich daran, dass sich nun auch Oberkulm der Gemeinde Unterkulm angeschlossen hat und der regionalen Zusammenarbeit den Rücken kehrt. Der Gemeinderat Oberkulm hat einen ähnlich lautenden Brief verfasst, wie das Unterkulm vor Wochenfrist getan hatte. Darin hält Oberkulm fest: «Seit der Gründung von aargauSüd impuls (Gemeindeverband, Anm. der Red.) konnten gemeinsam immer wieder Projekte initiiert, geprüft und auch erfolgreich durchgeführt werden. (...) Der Gemeinderat Oberkulm stellt jedoch zunehmend fest, dass partielle Eigeninteressen der Gemeinden dem regionalen Gedanken der Zusammenarbeit vorangestellt werden. Aktuelles Beispiel ist die Vorgehensweise der Kreisschule Homberg. Anstelle für die Region gute Lösungen zu suchen, agiert die Kreisschule Homberg auf eine Art und Weise, die wir nicht gewillt sind, weiter zu akzeptieren.»

Anders als Unterkulm spricht Oberkulm zwar nicht explizit von einer Sistierung der regionalen Zusammenarbeit auf allen Ebenen, weist aber dezidiert darauf hin, dass diese «stark gefährdet» sei. Beim kritischen Hinterfragen der Zusammenarbeit habe sich der «subjektive Eindruck» ergeben, «dass die Mitarbeit der Gemeinden im mittleren Wynental nur dann erwünscht wird, wenn diese als Geldgeber auftreten, nicht aber dann, wenn es auch einmal um unsere Region geht», schreibt Oberkulm. «Der Gemeinderat behält sich demzufolge vor, die Zusammenarbeit mit anderen Regionen zu suchen und sich konsequent und ausschliesslich für die Interessen des mittleren Wynentals einzusetzen.»

Gemeindeverband kämpft

Die Mahnschreiben aus dem mittleren Wynental sind keine gute Nachricht für den Gemeindeverband aargauSüd impuls, der sich unter anderem dafür einsetzt, dass die Region im ganzen Kanton als gestärkte Einheit erkannt und wahrgenommen wird.

Geschäftsführer Herbert Huber sagt: «Ich werde alles daransetzen, dass sich die Gemeinden nicht ausklinken. Aber wir als Verband können im besten Fall als Mentor wirken, weil wir weder die Befugnis noch die Kompetenz haben, Gemeinden zu rügen oder ihnen Vorschriften zu machen.»