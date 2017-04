Die bisherigen Ammänner aus dem restlichen Suhren- und Ruedertal (Muhen, Hirschthal, Schöftland, Schlossrued, Schmiedrued, Bottenwil, Staffelbach, Kirchleerau, Moosleerau und Attelwil) treten alle zur Wiederwahl an. Der Gemeinderat Schöftland, der geschlossen wieder kandidiert, arbeitet erst drei Jahre in heutiger Zusammensetzung. Die gute Zusammenarbeit habe den Entscheid zur Kandidatur mitbeeinflusst, teilt die Gemeinde mit.

Von den abtretenden Gemeinderäten ist vor allem der zeitliche Aufwand als Rücktrittsgrund zu vernehmen. Es sei vorgekommen, dass sie wegen der Unvereinbarkeit der Termine von Gemeinderat und Beruf tageweise Ferien nehmen musste, sagt etwa die Schlossruederin Monica Riedo-Barmet (parteilos), die nach zwei Amtsperioden nicht mehr kommt.

Auch Sonja Morgenthaler (SP), Vizeammann von Hirschthal, möchte die bisher von ihrem Amt absorbierte Zeit in Zukunft anders einsetzen. Nach 15 Jahren im Gemeinderat, während derer sie ihren Beruf als Pflegefachfrau nicht ausübte, möchte sie wieder in die Arbeitswelt zurück. Sie sei sehr gerne Gemeinderätin gewesen, wolle nun aber wieder beruflich tätig sein, sagt Morgenthaler. Der Zeitaufwand als Gemeinderat sei in Laufe der Jahre nicht kleiner geworden, bestätigt auch der Müheler Vizeammann Werner Schertenleib (SVP). Der 66-Jährige möchte mit seinem Rücktritt ausserdem einer jüngeren Person Platz machen.

Ebenfalls nicht mehr zur Wahl steht Schertenleibs Gemeinderatskollegin Cornelia Wüthrich (SP). Die 60-Jährige hat eine bewegte Zeit in der Gemeindeexekutive hinter sich. 2007 wurde sie während der Legislaturperiode als Nachfolgerin von Alfred Brunner in den Gemeinderat gewählt. Drei Jahre Später wurde sie Muhens erste Frau Gemeindeammann. Als Gemeinderat Andreas Urech (SVP) 2013 seine Kandidatur zum Ammann ankündigte, trat Wüthrich nicht mehr für eine zweite Amtszeit als Amman an, blieb aber im Gemeinderat. «Die politische Arbeit muss Freude machen. Es kann zermürbend sein, wenn Erfolge ausbleiben», sagt die Kindergärtnerin zu ihrem Rücktritt per Ende Jahr. Es sei schwierig, den richtigen Moment fürs Aufhören zu finden. Für sie sei es nun aber so weit.