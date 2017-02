65 Franken (plus 5 Franken Porto) für eine Identitätskarte, 40 oder mehr Franken für eine SBB-Tageskarte: Bar kann man diese und andere Dienstleistungen der Verwaltung in allen Gemeinden der Region bezahlen. Mit Ausnahme von Bottenwil, Kirchleerau, Moosleerau, Murgenthal, Safenwil, Uerkheim und Wiliberg sind aber auch EC-Direct oder die Karte der Postfinance willkommen.

Dazu Nadja Linguanotto, Gemeindeschreiber-Stellvertreterin in Murgenthal: «Wir werden noch in diesem Jahr eine EC-Karten-Lösung einrichten. Im Online-Shop der Gemeinde könnten zudem verschiedene Dokumente bestellt und per Rechnung bezahlt werden.» In Uerkheim will man in den nächsten Jahren im Zusammenhang mit einer Aufrüstung der EDV die Anschaffung eines Karten-Terminals prüfen, so Gemeindeschreiber Hans Stalder.

Schlecht genutzte App

Mit EC- und Postcard kann man auf der Gemeinde Reitnau bezahlen, «weil wir auch eine Postagentur betreiben», sagt Gemeindeschreiber Heinz Wölfli. Marc Hochuli, Gemeindeschreiber von Staffelbach, hat zwei spezielle Lösungen parat. «Beim Eingang zur Gemeindekanzlei betreibt die Bank Leerau einen Bancomaten und wir haben die Twint-App» (siehe Box unten rechts).

Mit Letzterer gehört Staffelbach zu den ganz wenigen Gemeindeverwaltungen im Kanton, bei denen per Smartphone bezahlt werden kann. «Für uns ist Twint eine kostengünstige Lösung, weil wir kein Terminal benötigen.» Wird das Angebot rege genutzt? «Allzulange haben wir diese Lösung noch nicht und konnten sie erst zwei Mal einsetzen.» Ebenfalls auf Twint setzen die Fricktaler Gemeinden Obermumpf und Oeschgen. Auch hier die Rückmeldung, dass dieses Angebot noch wenig genutzt wird.

Bezahlen mit Kreditkarte ist in der solothurnischen Nachbargemeinde Walterswil sowie in Vordemwald und in Zofingen möglich. In Vordemwald mit Vorbehalt. «Eine Identitätskarte kann nur bar oder per Debitkarte beglichen werden», sagt die Leiterin Finanzen Aline Steinegger. In Zofingen können Leistungen der Einwohnerkontrolle, des Bestattungsamts oder des Stadtbüros mit Plastikgeld berappt werden. «Einzig das Betreibungsamt akzeptiert nur Barzahlung», sagt Vizestadtschreiberin Catrin Friedli.