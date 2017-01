... das Expandieren nach Asien

«Unser Exportanteil liegt bei 90 Prozent. Die Welt ist unser Markt, und wir müssen tendenziell dort sein, wo unsere Produkte gebraucht werden, zurzeit vor allem in Europa. Von hier aus werden sie in alle Welt geliefert. Aber der Druck, beispielsweise der Automobilindustrie, wächst. Hier sprechen wir in erster Linie von Standorten in Asien. Wir suchen das aber nicht aktiv, weil wir glauben, dass wir unsere Kunden momentan am besten von hier aus bedienen können.»

... «Fischer China»

«Es ist keine grosse Kunst, in Asien irgend eine Produktion aufzubauen. Aber es ist falsch, anzunehmen, es genüge, eine Halle zu mieten, ein paar Maschinen auf- und ein paar Fachkräfte einzustellen, um in gleicher Qualität produzieren zu können. Denn darum geht es. Fischer Reinach lebt vom Know-how und der Erfahrung seiner Mitarbeitenden. Mit «Fischer China» könnten wir auf die Schnelle nie denselben Standard erreichen. Doch genau dieser Standard hebt uns von der starken internationalen Konkurrenz ab.»

... Arbeitsplatzsicherheit

«Wer die Leistung bringt, die es braucht, kann sich sehr sicher fühlen. Denn es ist ganz klar, dass wir Schweizer uns aufgrund der Euro-Umgebung noch viel mehr anstrengen müssen. Wir müssen deutlich produktiver sein.»

... Paragrafen

«Wir kümmern uns oft nicht um das Wesentliche. Nehmen Sie nur mal all die Volksinitiativen, mit denen wir uns heute das Leben selber schwer machen, die Überregulierung oder die Akademisierung.»

... Akademisierung

«Ich wundere mich, dass man unser weltweit einzigartiges Lehrlingswesen nicht mit allen Mitteln stützt. Denn jemand muss auch noch die Maschinen von Grund auf verstehen, diese bedienen und richtig anpacken können. Fahren wir so weiter, fehlt es uns in Zukunft an guten Berufsleuten.»

... Trägheit der Schweizer

«Viele Menschen in der Schweiz sind – im übertragenen Sinn – nicht mehr hungrig darauf, Überdurchschnittliches zu leisten. Sie sind überheblich, weil sie glauben, als Schweizer seien sie besser als andere. Dabei läuft die Schweizer Wirtschaft vor allem deshalb gut, weil wir von Deutschland profitieren. Und Deutschland macht Überschuss auf Kosten der restlichen europäischen Länder.»

... Komfortzone und Burkaverbot

«Wir unterhalten uns leidenschaftlich über Erbschaftsinitiativen, Asylunterkünfte und Burkaverbote und verkennen dabei völlig, dass es rund um uns herum eine Welt gibt, die Probleme in vollkommen anderen Dimensionen zu bewältigen hat. Wir bewirtschaften Probleme auf einem absurd hohen Niveau. In der Komfortzone.»

... Transparenz

«Es ist wichtig, dass man uns kennt und dass man von uns spricht. Und ich halte es für sinnvoller, sich einzumischen, als die Faust im Sack zu machen. In der internen Kommunikation geht es mir um Transparenz. Die Mitarbeitenden schätzen nämlich, wenn sie wissen, woran sie sind. Und sie werden dadurch auch selber offener: Ist jemand mit etwas nicht einverstanden, sagt er das heute auch. Damit müssen wir aber auch umgehen können.»

... Investition

«... ist elementar und Teil unserer Wertehaltung. Die Familie dient dem Unternehmen und nicht umgekehrt. Ein Unternehmen ist kein Bancomat. Geld, das erwirtschaftet wird, muss sofort wieder investiert werden.»