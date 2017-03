Die Sonne scheint in den Schlossgarten, Schatten über dem Vereinsleben vieler Schöftler Vereine? Gejammert wird kaum, doch die Überalterung ist ein Thema. Und es mangelt an Leuten, die nicht nur konsumieren, sondern sich in der Vorstandsarbeit verbindlich engagieren.

Das sagt Dorothée Doswald, Präsidentin des Gemeinnützigen Frauenvereins. Eine Statutenanpassung soll Abhilfe schaffen: «Wir möchten ein Co-Präsidium möglich machen.» Das heisst: Die Arbeit auf mehr Schultern verteilen. Aber auch bei den Aktivitäten will der Verein vom «Altersklub-Image» wegkommen und Schülerinnen und Schüler ansprechen. So sind ein Selbstverteidigungskurs für junge Frauen und einer für junge Männer zum Thema Selbstbehauptung in Planung.

Zwölf Vereine machen mit

«Wir suchen noch Figuranten für die Übung am 20. März», sagt Bernadette Koch vom Samariterverein. Der Nachwuchs sei immer ein Thema, sagt sie, doch «wir haben eine gute Basis». Diese Übung im Rahmen der zwei Wochen der offenen Vereine umfasst das Schminken «echt aussehender» Wunden und eine «realistische» Samariterübung.

Von wegen Schminken: Am Stand der Reformierten Kirchgemeinde schminkt Sonntagsschullehrerin Theres Müller gerade die Wange von Elina: Stern, nicht Blut. Zwölf Vereine öffnen auf Initiative des Vereins Xunds Schöftle vom 11.3. bis 25.3. ihre Lokale zum Reinschnuppern (Infos auf www.xunds-schoeftle.ch).

Die Kleintierzüchter haben das Nachwuchsproblem vorerst innerfamiliär gelöst. Urs Rauchenstein ist Präsident, seine Kinder Sarina (9) und Nicola (6) machen mit ihren eigenen Kaninchen der Rassen Sachsengold und Blauwiener tatkräftig mit. Grossvater Hansruedi ist Aktuar.