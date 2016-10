«Anfangs mussten wir noch selbst putzen», erzählt Rosmarie Hunziker, die 1990 als Quereinsteigerin im Altersheim Sonnenberg als Pflegerin zu arbeiten begann. «13 Zimmer hatte es auf unserer Abteilung. Am Montag haben wir angefangen, wenn am Freitag der Gang an der Reihe war, wussten wir, dass es geschafft war.» Die Zeiten, als das Pflegpersonal selbst Fenster putzen und den Rasen mähen musste, sind vorbei. Längst ist die Hauswirtschaft von der Pflege getrennt. Küchenteam und technischer Dienst ergänzen die professionelle Betreuung, welche das Altersheim den zurzeit 76 Bewohnerinnen und Bewohnern bietet. 110 Personen, darunter 10 Lernende, arbeiten im Sonnenberg.