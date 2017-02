Das Rätsel ist gelöst: Hund Mash ist wieder aufgetaucht. Das freut auch das "Tierhöfli Böhler" in Schöftland, aus dem der "Kampfschmuser" in der Nacht auf den 24. Dezember gestohlen wurde. "Wir durften unsere Schmusebacke am vergangenen Donnerstag auf einem zuständigen Kapo-Posten endlich, endlich wieder in die Arme schliessen", schreiben die Betreiber auf Facebook. Er habe sich "mit endlosem Schlabbern im Gesicht" für seine Rettung bedankt.