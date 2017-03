Steigende Pflegekosten sind aufgrund der demografischen Entwicklung unserer Gesellschaft vorprogrammiert. Dabei ist es erfreulich, dass wir heute immer älter werden. Und der steigende Anteil der über 70- bzw. 80-Jährigen hat auch noch positive Auswirkungen auf die Pflegekosten. Weil gleichzeitig der Wunsch besteht, möglichst lange sein Leben eigenständig zu bestreiten, werden Pflege-Institutionen erst aufgesucht, wenn es nicht mehr anders geht. Der Vorstand der Gemeindeammänner-Vereinigung des Kantons Aargau (GAV) lud Vertreter der Aargauer Gemeinden zu einem Politforum nach Reinach ein.

Die Runde war prominent besetzt: az-Journalist Mathias Küng begrüsste als Moderator neben dem Generalsekretär im Department Gesundheit und Soziales (DGS), Stephan Campi, auch die Fachfrau für Altersfragen Simone Gatti, den Leiter des Pflegeheims Sonnmatt in Neuenhof, Thomas Zeller, und den Vizepräsidenten des Spitalverbandes VAKA, Thomas Peterhans. GAV-Präsidentin Renate Gautschy sass als Vertreterin der Aargauer Gemeinden im Sessel und Hans-Kaspar Scherrer vom Energieversorger IBAarau sollte dem Podium mit seiner Aussenansicht Impulse verleihen.

Minimalstandards für Heimplätze

Bevor die Gäste die Entwicklung der Pflegekosten und die Steuerungsmöglichkeiten diskutierten, strich Thomas Peterhans in seinem Einstiegsreferat einen positiven Aspekt der Entwicklung heraus. Die Menschen würden zwar immer älter, dafür könnten sie aber auch länger ohne körperliche Behinderungen zu Hause leben. Simone Gatti prangerte in ihrem Referat ein grundsätzliches Problem an: Etwa 30 Prozent der Pflegeheim-Bewohner müssten überhaupt nicht in einem Altersheim leben, sondern könnten noch in einem betreuten Wohnheim wohnen.