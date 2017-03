Die Erfolgsrechnung 2016 der Einwohnergemeinde Muhen schliesst mit einem «sehr erfreulichen Gesamtergebnis» von 1 225 775 Franken, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt. Das Ergebnis liegt rund 353 400 Franken über dem Budget. Das sei vor allem den «erfreulich hohen» Fiskalerträgen zu verdanken. 9 551 163 Franken allgemeine Gemeindesteuern (inklusive Gewinn- und Kapitalsteuern) sind ausgewiesen. Das sind ganze 12 Prozent mehr als budgetiert. Jeannine Zimmermann, Leiterin Finanzen der Gemeinde Muhen, erklärt: «Einer der Hauptpunkte war die Anpassung von provisorischen Rechnungen von Steuerpflichtigen, wobei die Nachfolgejahre zur Beurteilung abgewartet werden mussten.»

Ebenfalls zum guten Ergebnis beigetragen hat die höhere Anzahl von Kapitalauszahlungen. Wer Geld aus der Pensionskasse bezieht, muss dieses privilegiert versteuern. Dabei gelten andere Sätze als bei normalen Steuern. Des Weiteren hat sich ein Liquidationsgewinn positiv ausbezahlt. Liquidationsgewinne betreffen die Überführung von Geschäfts- ins Privatvermögen. Die Sondersteuern waren ebenfalls höher als erwartet, insbesondere im Bereich der Grundstückgewinnsteuer. Der Umsatz ist mit 17 200 045 Franken und 3,8 Prozent leicht höher als erwartet.

Jedoch ist auch der betriebliche Aufwand mit 11 522 594 Franken rund 160 000 Franken höher als budgetiert. Vor allem die Beiträge an die Pflegefinanzierung schenken ein. Mit 554 900 Franken waren sie 2016 doppelt so hoch wie budgetiert. Steigende Kosten im Gesundheitsbereich sind ein Phänomen, das viele Gemeinden beobachten.

Minderausgaben bei Schulgeld

Allerdings sind die steigenden Pflegekosten ein Ausreisser in der Müheler Erfolgsrechnung. In vielen Bereichen können Minderausgaben verzeichnet werden. Die Abschreibungen im Bereich Schulanlagen und die Berufsschulgelder sind je rund 90 000 Franken tiefer als budgetiert. Ebenso liegen die Beiträge an den Regionalverkehr und die Ausgaben für die Lehrmittel der Primarschule unter den budgetierten Werten. Die Abfallwirtschaft verzeichnet einen Ertragsüberschuss von rund 40 000 Franken. Was heisst das für die Gebühren? «Wie jedes Jahr nach Rechnungsabschluss wird die Sackgebühr überprüft», so Zimmermann. Zu möglichen Anpassungen kann sie aktuell noch keine Angaben machen.

«Steuerfusserhöhung war nötig»

Ist die per 2017 beschlossene Steuerfusserhöhung von 110 auf 115 Prozent angesichts der guten Zahlen von 2016 noch gerechtfertigt? «Ganz klar ja», antwortet Jeannine Zimmermann. Grund ist das Jahrhundertprojekt, das dieses Jahr realisiert wird: der Schulhausneubau mit Turnhalle und Doppelkindergarten für rund 23 Millionen Franken. Das ist eine riesige Investition für die 3867 Einwohner zählende Gemeinde Muhen. «Die Verschuldung wird massiv steigen, das ist gar keine Frage», sagt Jeannine Zimmermann. «Damit wir diese aber langfristig wieder senken können, ist die Steuerfusserhöhung unbedingt notwendig.» Das hätten die Bürger an der letzten Gemeindeversammlung ebenso gesehen: «Es gab keine Diskussionen über die Steuerfusserhöhung. Es ist schön, dass die Müheler dem Gemeinderat so vertrauen.» (AKA)