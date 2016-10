In einem fremden Land Fuss zu fassen, ist eine riesige Herausforderung. Das weiss die Staffelbacherin Helena Taiana Santiago aus eigener Erfahrung. «In den ersten drei Jahren war es für mich unvorstellbar, ein Leben lang hier zu bleiben», gesteht sie.

Vor über 25 Jahren nahm alles seinen Anfang an der Universität von Pará in Brasilien. Die Wirtschaftsstudentin belegte das Freifach Deutsch, doch sie lernte die Sprache nur widerwillig. «Damals sah ich keinen Nutzen darin», berichtet sie. Doch dann lernte sie an der Uni einen jungen Mann kennen. Ihr Deutsch war noch so schlecht, dass sich die beiden auf Englisch verständigten. Ein Semester später folgte sie ihm in die Schweiz. Das war 1991.

Fern von Familie und Heimat stand Helena Taiana Santiago vor einem Neuanfang. Sie sah sich konfrontiert mit einer fast komplett fremden Sprache und vielen Vorurteilen. «So glauben viele Leute, es brauche eine schweizerische Ausbildung, um gut qualifiziert zu sein», sagt die SP-Grossratskandidatin. «Für mich persönlich bedeutete es, dass ich mich stärker unter Beweis stellen musste.»

Von den Grünen zur SP

Helena Taiana Santiago war schon immer politisch interessiert. «Mein Vater war Politiker, ich bin so aufgewachsen.» In Brasilien war sie in der grünen Partei, später trat sie auch in der Schweiz den Grünen bei. Bis sie vor 14 Jahren in die SP wechselte. Dort engagiert sie sich aktiv: 2007 kandidierte sie für den Nationalrat, und zweimal hielt sie am 1. Mai eine Rede für den Aargauischen Gewerkschaftsbund. Ihr politisches Anliegen formuliert sie so: «Alle Menschen in der Schweiz gehören zu einer Gesellschaft. Auch die 25 Prozent, die keinen Schweizer Pass haben. Es geht nicht, dass wir eine Politik für die Schweizer und eine für die Ausländer machen. Es braucht eine gesamte Politik für alle.»