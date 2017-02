Die Regionalpolizei (Repol) aargauSüd hatte alle Hände voll zu tun im vergangenen Jahr. Chef Dieter Holliger spricht im Rückblick von einer «Rekordzahl an Ausrückungen». Einer der Einsätze war aussergewöhnlich. Der Polizei gelang Ende Oktober ein regelrechter Coup. In einer gemeinsamen Aktion von Kantons- und Regionalpolizei konnte ein lang gesuchter Einbrecher in flagranti verhaftet werden. Die Polizeipatrouillen rückten wegen eines Einbruchs in ein Coiffeurgeschäft in Reinach aus. Sie umstellten das Gebäude. Im Laden stiess die Polizei dann auf den Eindringling. Er war gemäss Kantonspolizei Aargau mit einem Brecheisen ausgerüstet und hatte mehrere hundert Franken Bargeld auf sich.

In einem aufwendigen Ermittlungsverfahren konnte man in der Folge eine ganze Serie von Einbrüchen im oberen Wynental klären. Der 26-jähriger Mazedonier mit Wohnsitz in der Region hatte im Zeitraum zwischen April und Oktober 2016 mehrere Einbrüche in Restaurants, Clublokale oder Gewerbebetriebe verübt. Rund 55 Einbrüche werden ihm angelastet.

Über 100 Mal häusliche Gewalt

Ansonsten war die Regionalpolizei aargauSüd meist wegen Streit oder Drohung, Ruhestörung, Tierfällen sowie wegen psychisch auffälliger oder alkoholisierter Problempersonen ausgerückt, wie aus dem Jahresbericht hervorgeht. Aufgrund häuslicher Gewalt musste die Repol 102 Mal intervenieren. Das entspricht praktisch der Vorjahreszahl.

Nebst Tagespatrouillen hat die Repol in den Abend- und Nachtstunden total 342 Patrouillen durchgeführt. Im Vorjahr waren es 336. Dabei wurde sie 1061 (Vorjahr: 1051) Mal an ein Ereignis aufgeboten. Ausserhalb dieser Zeiten, dem sogenannten Pikettdienst, geschah dies in 166 Fällen (Vorjahr 139).

Der Bereich Prävention wurde im 2016 schwergewichtig umgesetzt. Der Fokus lag dabei in der Kontrolle von Hotspots, Asylbewerberunterkünften, Quartierkontrollen und Kontrolle von vermeintlichen Kriminaltouristen. «Insbesondere im ersten und vierten Quartal patrouillierte die Repol täglich in Wohnquartieren zwecks Verhinderung von Dämmerungseinbrüchen.

Die Verkehrspolizei hat im vergangenen Jahr 167 Geschwindigkeitskontrollen im Innerortsbereich der Verbandsgemeinden (Reinach, Menziken, Burg, Beinwil am See, Birrwil, Leimbach, Zetzwil, Gontenschwil, Unterkulm, Oberkulm und Teufenthal) durchgeführt. Es wurden gemäss Bericht 117 835 Fahrzeuge gemessen. Dabei blitzte es 9810 Mal. In 155 Fällen hat die strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung mehr als 15 km/h betragen und der Lenker musste an die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm verzeigt werden. Das schnellste Fahrzeug, ein Personenwagen, wurde auf der Luzernerstrasse in Beinwil am See mit 106 km/h gemessen. Erlaubt sind dort 50 km/h.