«Ich hätte nie geglaubt, dass ich einmal von hier aufs Dorf hinunter blicken kann», sagt eine ältere Ruedertalerin. In der Tat: Der Blick von der Schlossterrasse hat etwas Erhabenes. Am Tag, da das Schloss für die Bevölkerung offen stand, konnte man bis in die Jurakette sehen.

Innenleben ausverkauft

An den Europäischen Tagen des Denkmals wollen ein paar hundert Leute sehen, wie es ums Schloss steht, das Schlossrued den Namen gibt. Seit 2006 gehört das Schloss der Firma Erowa AG. «Ich war gerade im Ausland und habs ersteigern lassen», schmunzelt Besitzer Hans Heiniger, und auf dem Rückflug habe er sich überlegt, wie er das seiner Frau beibringen solle.

Der vorherige Besitzer, Herbert Strittmatter, ist mit dem Schloss nicht glücklich geworden. Castor Huser, der Architekt des Umbaus, erzählt beim Rundgang, wie das Haus praktisch gefleddert worden sei. «Türen hat man im Waschhaus gefunden und in einer Scheune; Öfen und Böden wurden verkauft», erzählt er. Gegen gutes Geld habe man das zurückkaufen müssen.

Neue Fassade setzt Zeichen

Dass man die Aussensanierung zuerst gemacht hat, ist als Zeichen an die Talbevölkerung zu lesen: Es geht etwas. Dabei wurden Fassaden und Fenster auf Vordermann gebracht. Die Dachspitze mit Wetterfahne wurde aufgrund von alten Stichen nachgebaut, die Dachvase ersetzt. Ihre verrostete Vorgängerin liegt in einem Zimmer. Das Innenleben des Schlosses offenbart grossen Handlungsbedarf. Für die Besichtigung hat der Architekt Fotos aufgehängt. An Wänden hängen mögliche Tapetenmuster. Holzbodenteile in einigen Ecken zeigen, wie es dereinst aussehen könnte.

Sehr arbeitsintensiv war der Bau des Untergeschosses in Beton, wo Technik und WC-Anlagen hinkommen. 800 Kubikmeter Geröll habe man da herausgeholt, sagt Hans Heiniger. Bereits heute ein Bijou ist die Gartenanlage der Terrasse. Tische und Stühle stehen da, nur der Service fehlt noch zur Gartenwirtschaft. Man kann sich lebhaft vorstellen, wie man sich hier wohlfühlen kann. «Die Räume können gemietet werden», sagt Hans Heiniger. Seminare, Festivitäten aller Art.

Erinnerung an Durchfall

Eduard Preiswerk, dessen Grossvater das Schloss 1942 gekauft hatte, will seinen 75. Geburtstag hier feiern. 2018 ist es so weit. Gemäss Architekt Castor Huser soll das Schloss im Herbst 2017 fertig sein. Preiswerk erinnert sich an die Sommermonate, welche die Familie im Ruedertal verbrachte habe. Als Kinder hätten sie den Pferdestall ausgemistet und den Bauern geholfen. «Mein Zwillingsbruder und ich wurden hier oben getauft; der Pfarrer kam 1943 zu uns hinauf, weil wir so Durchfall hatten», lacht er. Er klaubt Fotos hervor, die ihn und seinen Bruder vor genau 50 Jahren auf einer Kutsche zeigen, als Schlossrued ein grosses Dorffest feierte.

Es sehe gut aus für das Schloss, sagt Jonas Kallenbach von der Kantonalen Denkmalpflege, denn die Eigentümerschaft wolle etwas bewegen, Handwerker und Planer leisteten gute Arbeit, und auch die Gemeinde Schlossrued wisse um die Bedeutung dieses kulturellen Erbes.