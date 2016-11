Im Dorf in der Talsohle des Uerkentals wird eifrig gebaut. Ein Mehrfamilienhaus entsteht an der Vorstattstrasse, zwei Mehrfamilienhäuser etwas weiter oben an der Strasse sind profiliert. Beim Dorfeingang Bottenwil aus Richtung Uerkheim stehen die Bauprofile für eine grosse Reithalle mit Stallungen und Mehrfamilienhaus mit vier Wohnungen. In Bottenwil tut sich was.

Doch die bestehenden Planungsinstrumente sind über 20 Jahre alt. In dieser Zeit hat sich viel verändert, viele Anforderungen und Rahmenbedingungen wurden neu definiert. Höchste Zeit also, dass diese Planungsinstrumente überarbeitet werden. Seit zwei Jahren arbeitet eine eigens für die Revision der Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland gegründete Planungskommission. Heute Abend werden die Ergebnisse, die neuen Pläne und Überlegungen dahinter sowie das Mitwirkungsverfahren der Bevölkerung vorgestellt. Gleichzeitig sind die Unterlagen in der kantonalen Vorprüfung. «Wir sind froh, wenn wir endlich Nägel mit Köpfen machen können», sagt Markus Fretz, Vizeammann und Mitglied der Planungskommission.

Neu gibt es eine «Weilerzone»

Drei wichtige Neuerungen wurden in der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) aufgenommen. «Zum ersten haben wir geschaut, dass die Zonengrenzen auf die Parzellengrenzen zu liegen kommen», sagt Fretz. Dies sei bei einzelnen Parzellen nicht mehr der Fall gewesen und habe auch bei einem Bauvorhaben für Schwierigkeiten gesorgt.

Der zweite Punkt betrifft einerseits den Weiler «Weiermatt» und andererseits den Dorfkern. Der Weiler wird künftig einer Weilerzone zugewiesen. «Ziel der Weilerzone ist die Erhaltung und massvolle Entwicklung des Weilers unter Wahrung des Weilerbildes, der landwirtschaftlichen Nutzung sowie des traditionellen Charakters der Kleinsiedlung», heisst es im Planungsbericht. In dieser Zone wird es die Möglichkeit geben, mittels eines Gestaltungsplanes trotzdem Neubauten zuzulassen.

Dorfzone mit Entwicklungspotenzial

Auch die Dorfzone ist in der neuen BNO angepasst worden. «Die alte BNO hat vor allem darauf abgezielt, die Dorfzone so zu erhalten, wie sie jetzt ist. Es musste alles so belassen oder im bestehenden Volumen wieder aufgebaut werden», sagt Fretz. «Künftig sind nun die Voraussetzungen geschaffen, damit sich die Dorfzone entwickeln kann.»

Im Bericht wird der Volg-Laden, der sich direkt neben dem Gemeindehaus und mitten im Dorfkern befindet, als störend empfunden. Markus Fretz erklärt: «Es geht dabei nur ums Gebäude und nicht um den Volg-Laden – es ist ganz klar, dass wir den Volg bei uns wollen.» Einzig das Gebäude passe nicht in den Dorfkern. Dieser habe nämlich alle Vorzüge, die ein Dorfkern brauche: Gute Erschliessung mit Anbindung an den öffentlichen Verkehr, Restaurant, Lebensmittelladen, Schule und Gemeindehaus – ein idealer Treffpunkt also. Ziel sei es nun, den Dorfkern weiter aufzuwerten.

Zwei grosse unbebaute Gebiete

Damit kommt Markus Fretz zum dritten wichtigen Punkt: das verdichtete Bauen. «Dieses Thema gab einiges zu diskutieren», sagt er. Die Lösung: Die zwei letzten grossen unbebauten Gebiete, das Gebiet «Ortseingang Nord» mit 4600 m und das Gebiet «Baumgarten» oberhalb des Gemeindehauses mit 5400 m, werden einer W3-Wohnzone zugeführt und mit einer Gestaltungsplanpflicht versehen. In der Wohnzone W3 sind dreigeschossige Mehrfamilienhäuser vorgesehen. «Da wir nicht weiter Bauland einzonen können, müssen wir verdichtet bauen», sagt Fretz. Werden die zwei letzten Bauparzellen bebaut, rechnet man im Dorf mit rund 90 neuen Einwohnern. Das Gebiet «Baumgarten» sei zudem durch seine Nähe zum Dorfkern geeignet, um altersgerechten Wohnraum zu schaffen. Der Bedarf werde durchaus gesehen, heisst es im Planungsbericht.

Die Entwürfe liegen im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens noch bis 30. November öffentlich auf. Heute Abend findet im Gemeindesaal um 20 Uhr eine Information statt.