Eigentlich wäre Ruedi Hunziker gerne Landwirt geworden. Der Bauernsohn wuchs in Schmiedrued auf. «Bei fünf Geschwistern kann halt nur eines den Hof übernehmen», sagt er. Deshalb machte Ruedi Hunziker die Chauffeur-Prüfung. Bei einem Job lernte er Ernst Hofmann kennen, Seniorchef der Transportfirma E. Hofmann AG in Schöftland.

Diese Firma hatte seit Mitte der 60er-Jahre den ersten Kehrichtwagen in der Region und erledigte die Abfuhr für 14 Suhren- und Ruedertaler Gemeinden. Ein Glücksfall, wie sich herausstellen sollte: Am 1. März 1978 trat Ruedi Hunziker bei der E. Hofmann AG die Festanstellung als Chauffeur an. Bis zu seiner Pensionierung Ende Februar 2017 sollte er die Firma nicht mehr verlassen.