Die Schneiders blicken optimistisch in die Zukunft. Man habe sich Nischenprodukte gesucht, unter anderem hochwertige Absperrlatten für Baustellen, die mit dem Hightech Zentrum Aargau entwickelt wurden. Vor wenigen Jahren hat das Familienunternehmen zudem rund 8000 Quadratmeter Land neben der Sägerei gekauft.

«Wir können unsere Fläche damit bei Bedarf verdoppelt», sagt Arthur Schneider. «Wir wollen und werden weiter bestehen.» Und der Patron selbst will noch lange auf dem Gabelstapler sitzen. Eine Anekdote am Randes des Rundgangs lässt daran keinen Zweifel: «Als ich den 70. Geburtstag feierte, sagte ich den Gästen: bleibt gesund, schaut zu Euch – ich will Euch zum 100. wieder sehen!»