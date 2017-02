Sie kommt aus Gränichen, er aus Neuenegg BE. Zusammen führten Yvonne und Hans Schmied das Hotel St. Christoph in Emmenbrücke. Zehn Jahre lang. Er war ein umtriebiger Hotelier, ein Gastgeber mit Leib und Seele. Auch in der Gemeinde war Hans Schmied aktiv, für die FDP sass er neun Jahre im Einwohnerrat. Im Militär hatte er einen Führungsposten mit 120 Leuten unter sich. Das war vorher. Vor dem 1. Juli 2003, jenem Tag, der sein Leben auf den Kopf stellte.

Hans Schmied (57) sitzt in einem Reinacher Café. Den Blick aus dem Fenster auf die Strasse gerichtet. Er ist gekommen, um zu reden. Nicht über den Unfall. Das fällt ihm auch nach 14 Jahren noch schwer. Nein, reden will er über das Danach. Über die Folgen: eine Erkrankung, die einem keiner ansieht und das Leben dennoch massiv beeinträchtigt. «Posttraumatische Belastungsstörung», sagt die Wissenschaft dazu. Was das bedeutet, können Aussenstehende höchstens erahnen. Betroffene aber werden häufig stigmatisiert, abgestempelt, gar als Nichtsnutze oder Schmarotzer abgetan. Dabei kann es jedem passieren. Jede Minute. Unverhofft.

Es geschah auf der Autobahn von Luzern Richtung Bern im Eichtunnel. Hans Schmied war auf dem Weg an die Hotelfachschule. Sein letzter Tag. Bald sollte er das Diplom im Sack haben. Er befand sich auf der Überholspur, als die Autos vor ihm plötzlich bremsten. Schmied hält in seiner Erzählung inne, kämpft gegen die Tränen, fasst sich und fährt fort: «Der Sattelschlepper vor mir geriet ins Schleudern, der Aufleger hat sich quer gestellt und mich seitlich gerammt.» Der nachfolgende Lastwagen konnte auch nicht mehr anhalten. Es krachte wieder. Zwei Schläge in den Nacken. Das ist das, was er unmittelbar spürte. Noch heute kann er den Treibstoffgeruch riechen, der ihm nach dem Aufprall in die Nase stieg. Noch immer sieht er den Lastwagenfahrer mit brennender Zigarette aussteigen. «In dem Moment ist bei mir etwas durchgebrannt. Ich habe nur noch geschrien.»

Eine Klinik-Odyssee

Schleudertrauma. Das die nüchterne Diagnose im Spital. Hans Schmied will heim. Ihm fehlt ja nichts. Die Ärzte lassen ihn gehen. Erst später wird klar, ihm fehlt viel mehr. Das Handgelenk gebrochen, Tinnitus auf beiden Ohren. Es folgen Panikattacken, Depressionen. Hans Schmied zieht sich immer mehr zurück. Sein Leben findet zwischen Bett, wo er sich die Decke über den Kopf zieht, und Wohnzimmer statt.