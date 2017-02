Am 11. Februar ist Vollmond. Just dann gibt die «Funky Swing Band», die achtköpfige Band von Ruedy Lehnherr, verstärkt mit der Walliser Sängerin Michaela Gurten, unter der Affiche «Moondance» ein Konzert im Theater am Bahnhof (TaB). Mit Bekanntem und Eigenkompositionen. Und stilistisch breit: von Rock, Funk, Pop bis Swing, Jazz, Blues, Latin, Afro, mit einem gerüttelt Mass an Lockerheit und Humor.

Ruedy Lehnherr hat eine illustre Gruppe professioneller Musiker aus der näheren und weiteren Region um sich geschart. Der Musiklehrer an den Bezirksschulen Menziken und Reinach und Blechblasinstrument-Lehrer ist der Leader der Band, doch mitnichten ein Diktator. «Er fordert uns schon», sagt Albin Stöckli, der Trompeter aus dem Seetal, und lacht. «Ich kitzle sie gerne», meint Lehnherr. Gekitzelt werden auch Sabine Siegrist (Tenorsax), Christoph Oberli (Saxofon), Yannick Wey (Trompete), Philipp Bowee (Gitarre), Chrigi Bachmann (Bass) und Rolf Richner (Schlagzeug).

Nicht jeder Ton vorgeschrieben

Der Name der Gruppe, «Funky Swing Band», sei Programm, sagt Ruedy Lehnherr. «Moondance» von Van Morrison, «Bluemoon» oder «Fly me to the Moon» hat er eigens arrangiert. Doch die «Funky Swing Band» ist weder eine Coverband noch eine Dixieland-Combo. Lehnherr hat zahlreiche Eigenkompositionen beigesteuert. «Er schreibt die Partituren von Hand auf gelbes Papier», weiss Schlagzeuger Rolf Richner aus Gränichen. Doch nicht jeder Ton ist vorgeschrieben. Richner begleitet «Moondance» intuitiv. Ein «genau organisiertes Kollektiv mit Freiraum zur Improvisation» sei die Band. Und die Kompositionen geben allen Musikern Gelegenheit, sich zu entfalten.

Der Song «Moondance» ist Ruedy Lehnherr erstmals in der Kantizeit begegnet. Und vor zwei Jahren hat er sich die Noten ausdrucken lassen. «Das anspruchsvolle Arrangement konnte ich der Band ein Jahr später aufs Pult legen», sagt Lehnherr, der die Musik mit jeder Faser lebt. Kunststück: Er durfte schon als Bezirksschüler an der Seite seines Vaters in der Musikgesellschaft Reinach mitspielen, spielte Tenorhorn, Posaune, Tuba. Als Kantischüler konnte er im Aargauer Sinfonie-Orchester als Posaunist mitspielen. Musikalischer Grenzgänger, wie einige seiner Kollegen. Grenzüberschreiter?

«Fröhlich-robust»

Posaune spielt Ruedy Lehnherr auch in der «Funky Swing Band». Und er singt. In der Rekrutenschule kam er zu seinem ersten Kompositionsauftrag: ein Eröffnungssignet fürs Militär-Fernsehen. Was im TaB aus seiner Feder zu hören sein wird, ist ungleich komplexer, immer aber dringt die Lust am Musizieren durch. «Für mich ist die Band ein schöner Ausgleich; es macht Spass und bietet Abwechslung», sagt Albin Stöckli; «doch alle zwei Wochen einen Gig zu machen, dazu habe ich keinen Drang.» Wäre auch schwierig, alle acht Mitglieder häufiger zusammenzubringen. Lehnherr machte jeweils eine Doodle-Umfrage, um die Proben zu fixieren.

Von wegen Mitsprache: Sängerin Manuela Gurtner hat «Bad Moon Rising» von Creedence Clearwater Revival vorgeschlagen. Da wusste Ruedy Lehnherr, was er zu tun hatte: arrangieren! Er macht auch einen Vorschlag, was die Reihenfolge der Stücke betrifft. Dann gibt er sie in die Vernehmlassung. «Der beste Vorschlag wird umgesetzt», sagt er. Ein instrumental-vokaler Mix wirds werden. «Fröhlich-robust», sagt Ruedy Lehnherr.

Konzert: «Moondance», 11. Februar, 20.15 Uhr, Theater am Bahnhof, Reinach.