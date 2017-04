Ein übereifriger Fähnrich stellte die Musikanten der Musikgesellschaft Uerkheim, kurz MGU, auf eine harte Probe: An der Fahnenweihe der Musikgesellschaft Reitnau schwang der Fähnrich die Fahne mit solchem Elan, dass er den Musikanten gleich die Notenblätter von den Ständern fegte.

Der Fähnrich von damals ist heute der Gemeindeammann von Uerkheim, Markus Gabriel. Lachend erzählte er in seinem Grusswort am Jubiläumskonzert, wie die Musikanten seinetwegen auswendig spielen mussten, weil er «mit mehr Begeisterung als Talent» als Ersatz-Fähnerich ausnahmsweise im Einsatz stand. Und es war nur eine von vielen Geschichten und Erinnerungen rund um die MGU, die an diesem Abend unter dem Motto «Party Time» – passend natürlich zum 50-Jahr-Jubiläum – erzählt wurden.

Gegründet und 20 Jahre geleitet

Vor 50 Jahren gründete Urs Bolliger die Musikgesellschaft Uerkheim und leitete diese anschliessend gut 20 Jahre lang als Dirigent. Ihm folgte Martin Richner, danach führte Tamara Böhm bis 2002 den Dirigentenstab. Es folgten einige Jahre, in welchen die Musikanten unter der Führung verschiedener Aushilfsdirigenten stand, bis 2008 Markus Moser übernahm. Seit 2015 steht Monika Berner am Dirigentenpult und leitete das Jubiläumskonzert mit grossem Elan und viel Einfühlungsvermögen.

Das Amt des Fähnrichs hatte in den letzten 20 Jahren Bernadette Stucki inne. Am Jubiläumskonzert übergab sie die Fahne, die im Jahr 1971 eingeweiht wurde, an Rosi Weber. Die aktuellen Uniformen der Musikanten konnten 2016 vom Musikverein Harmonie Aarau übernommen werden. «Unsere Musikgesellschaft ist kein reicher Verein, wir haben nie selbst neue Uniformen gekauft», erzählt die Präsidentin Andrea Kern. «Die vorangehende Uniform haben wir von Oftringen-Küngoldingen übernommen.»

An die ersten einheitlichen Kleider, welche die Musikanten in Uerkheim trugen, erinnert sich Hans Heiniger besonders gut, trat er doch kurz nach der Gründung der MGU bei. «Es waren graue Hosen und ein blauer Blazer, dazu trugen wir ein Berret», berichtet er. Über einen Jungbläserkurs kam Hans Heiniger zur MGU und spielte 27 Jahre lang Kornett. «Früher war der gesellige Teil nach den Proben noch wichtiger als heute», erzählt Heiniger. «Es gab in den Anfangszeiten kaum Fernseher und oft sassen wir bis nach Mitternacht zusammen.»

Der Auflösung entronnen

Eine Zeit lang bestanden eine Jungmusik sowie eine Kleinformation, die allerdings beide wieder aufgelöst wurden. Sogar die Auflösung der Musikgesellschaft aufgrund fehlender Mitglieder stand schon zur Diskussion. Zurzeit zählen zur MGU 27 aktive Musikanten. «Das ist gut so», hält Andrea Kern zufrieden fest. Bekannt ist die MGU weitherum für ihr Pizzafest, das seit bald 30 Jahren durchgeführt wird, und an welchem die Musikanten jeweils 300 bis 400 Pizzas backen. Im Jahr 1995 wurde ausserdem ein Musiktag organisiert.

Beim Jubiläumskonzert am Samstagabend war die Halle voll, das Publikum genoss die aufgestellten und abwechslungsreichen Musikvorträge und es war spürbar, dass die MGU im Dorf tief verankert ist und von der Bevölkerung sehr geschätzt wird.