Deshalb hat er auf petitio.ch eine Petition unter dem Namen «Pro Asylunterkunft ‹Waldeck› Muhen» aufgeschaltet. Damit will er der Dynamik, die gegen das Projekt aufgekommen ist, einen Gegenpol setzen. Doch SP-Mitglied Zaugg steckt nicht als einzelne Person hinter der Petition. Rund 10 bis 15 Müheler hätten zusammen beschlossen, die Petition zu starten, parteiübergreifend. Das Ziel ist laut Dieter Zaugg klar: «Der Müheler Gemeinderat hat immer versucht, pragmatische Lösungen zu suchen. Das soll er auch jetzt tun.»

"Gemeinsam eine konstruktive Lösung finden"

Dieter Zaugg ist in Muhen aufgewachsen und wohnt heute mit seiner Familie im Dorf. Schon lange ist er in der Müheler Finanzkommission tätig, momentan präsidiert er sie. Er kennt das Dorf und kann deshalb verstehen, dass viele Müheler Angst haben davor, dass mitten im Dorf eine Asylunterkunft eingerichtet werden soll. Am meisten kritisiert wird von den Gegnern der Standort der geplanten Asylunterkunft: Die «Waldeck» liegt mitten im Dorfzentrum, nahe von Kirche, Schule und Einkaufsmöglichkeiten. «Es gäbe sicher bessere Standorte», gibt Dieter Zaugg zu. Oft sei jedoch eine Asylunterkunft, wie andere Beispiele im Kanton Aargau zeigen würden, in Wahrheit halb so schlimm, wie zuerst gedacht.