Wie der Homepage des Tierhöflis zu entnehmen ist, suchte das Tierheim für Mash einen neuen Besitzer. «Mash ist ein Kampfschmuser der besonderen Art», heisst es da. Und: Mash werde nicht ins Ausland vermittelt. «Weiter müssen Interessenten bereit sein, die nötige Halterbewilligung zu absolvieren.»

Mash ist ein Hund der Rasse American Bully. Damit ist er ein sogenannter Listenhund: In der neuen Verordnung zum Hundegesetz des Kantons Aargau steht diese Rasse auf der Liste von Hunden mit erhöhtem Gefährdungspotenzial. Besitzer solcher Hunde brauchen eine Halterberechtigung.

Suche auf Facebook

Das Tierhöfli Böhler hat nach dem Einbruch Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Bis jetzt sind bei der Kantonspolizei noch keine Hinweise auf den Verbleib von Kampfschmuser Mash eingegangen. «Ohne weitere Anhaltspunkte gestalten sich die Ermittlungen schwierig», sagt Graser. «Vielleicht ist die Suche nach dem Hund über soziale Medien der erfolgversprechendste Weg.»

Und genau diesen Weg hat das Tierhöfli Böhler nun eingeschlagen. Unter dem Titel «Gestohlen» wird mit Foto und Steckbrief auf Facebook nach dem eineinhalbjährigen Hund gesucht. Die Meldung wurde am Mittwoch auf Facebook veröffentlicht und seitdem oft geteilt. Rund 90 Kommentare sind dazu eingegangen. So fragt sich ein Kommentator, wie ein Hund aus einem Tierheim geklaut werden könne, und eine Kommentatorin schreibt, sie hätte einen Hund wie Mash in Reitnau gesehen.

«Die Diebe haben gezielt nach Mash Ausschau gehalten und ihn gestohlen», schreibt das Tierhöfli. Und: «Mash kann sich überall aufhalten, auch im nahen Ausland.» Gegenüber der Aargauer Zeitung wollte die Tierheimleitung jedoch keine Stellung nehmen.

Das Tierheim wurde in den 80er-Jahren vom Aarauer Unternehmer und heutigen Widenmoos-Besitzer Fredy Bühler ermöglicht. Er baute dafür das Bauernhaus auf dem Böhler um. Seit Juli 2012 gehört es der Hedinger-Knuchel-Stiftung. Die Stiftung aus Biberstein unterstützt finanziell Tierheime in der Region Aargau und Solothurn.