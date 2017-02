Als Vertreter eines Unternehmens, das Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung beschäftigt, war Thomas Widmer, Geschäftsleiter der Debrunner Acifer AG in Kölliken zu Gast. Das Logistikunternehmen hat 2014 den Sozialpreis der Aargauer Landeskirchen erhalten. «Das hat uns gefreut», so Widmer. «Unser Engagement hat aber nicht an erster Stelle einen sozialen Gedanken.» Vielmehr stehe unternehmerisches Denken im Vordergrund. «Wir machen das nicht aus Mitleid. Wir haben das knallhart durchgerechnet», sagte er. Debrunner Acifer ist börsenkotiert und macht schweizweit mehr als eine Milliarde Franken Umsatz. In Kölliken arbeiten 50 Personen, davon 10 Lernende. Jeweils 8 bis 15 Personen mit Beeinträchtigung werden beschäftigt. «Ein guter Entscheid», so Widmer, «Ich kann Unternehmen nur ermutigen.»

Nach einer Würdigung von Karin Bernath, Prorektorin der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich, kam Klient Martin Rüegg zu Wort. In heiterer Manier beschrieb er nicht nur den Riesenkrampf des Umzugs und die Vorteile des neuen Standorts anschaulich, er gab auch ein eindrückliches, persönliches Beispiel für die Bedeutung der beruflichen Integration: «Für mich ist ganz toll, dass ich jetzt einmal pro Woche, manchmal sogar mehr, in der Firma Wiedemann arbeiten kann», sagt er und fügt mit Nachdruck an: «Extern. Nicht für die Lebenshilfe. Das ist sehr schön.»