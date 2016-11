Um 20.10 Uhr war es so weit: Die sieben Landfrauen marschierten unter tosendem Applaus und zu den Hackbrettklängen von Nicolas Senn ins Studio. Mittendrin: Christa Strub aus Attelwil. «Das Einstehen und Hinauslaufen war für mich ein ganz spezieller Moment», sagt sie am Morgen danach. «Live im Fernsehen hat man eine ganz andere Grundspannung, das braucht es.» Nicht nur bei den Landfrauen, die zum ersten Mal live vor der Kamera standen: «Auch Moderator Nik Hartmann war vor der Sendung aufgeregt», verrät Christa Strub. Ihre eigene Anspannung hat sich bis zum nächsten Morgen gelöst: Es gehe ihr sehr gut, doch sie sei auch müde und erleichtert.

Doch von Anfang an. Am Samstagabend wurde in der grossen Finalshow der «SRF bi de Lüt – Landfrauenküche» die Siegerin der 10. Staffel gekürt. Noch einmal standen alle Landfrauen an den Herd und kochten ein traditionelles Dessert. Allerdings nicht ganz nach alter Mütter Sitte, sondern als Neukreation nach Vorschlägen der 20-jährigen Foodbloggerin Nadia Damaso.