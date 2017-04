Noch zweieinhalb Monate bis zum Startschuss des 30. Aargauer Kantonalschützenfest, bei dem auch Muhen Austragungsort ist. Die Sportschützen Muhen packten die Gelegenheit beim Schopf. Die Integration ins «Kantonale» motivierte die Suhrentaler Kleinkaliberschützen zur Modernisierung ihrer 22-jährigen Anlage im Rüteli. Der Aargauer Schiesssportverband (AGSV) gewährte dazu ein zinsloses Darlehen von 140 000 Franken.

Dank eines Beitrages aus dem Swisslos-Sportfonds Aargau und zahlreicher Sponsoren brauchen sich die Sportschützen Muhen nicht zu sorgen. Bei der Einweihung verkündete Vereinspräsident Daniel Berchtold, Ziel sei es, die Investition bis im Juli getilgt zu haben. Dazu erwarten die Sportschützen Muhen vom 15. Juni bis 2. Juli am «Kantonalen» 1000 50-Meter-Gewehrschützen. Ausserdem finden in den nächsten fünf Jahren die Aargauer Meisterschaften Gewehr 50 Meter auf der modernisierten Suhrentaler Anlage statt.

Auftritt der Spitzenschützen

Zur Einweihung der Anlage hatten die Müheler fünf Spitzenschützen geladen, die auf der neuen Anlage mit modernster Trefferanzeige eine Kostprobe ihres Könnens gaben. Im Mittelpunkt des Interesses standen zwei eidgenössische Schützenkönige von 2015, der Aargauer Rafael Bereuter und der Solothurner Jan Lochbihler. Aber auch die Treffsicherheit der weiteren Kaderschützen Bettina Bucher, Chiara Leone und Ivan Füglister beeindruckte die Gäste im Schützenhaus Rüteli. «Für uns ist die automatische Trefferanzeige ein Quantensprung gegenüber den Zugscheiben auf der alten Anlage», sagte Präsident Berchtold. Die Sportschützen Muhen leisteten während des Umbaus im vergangenen Herbst 500 Frondienststunden. Mit dem Frühlingsbeginn konnten nun auch die Umgebungsarbeiten abgeschlossen werden.

Jetzt präsentiert sich die Schiessanlage Rüteli gleichermassen als Bijou wie als topmoderne Sportstätte mit 16 Scheiben. «Die unkomplizierte Unterstützung durch den Aargauer Verband gab den Ausschlag, dass wir die Modernisierung angepackt haben», so Daniel Berchtold. Der Auftakt des Grossanlasses bildet das Behörden- und Sponsorenschiessen am 15. Juni in Muhen.

Das 30. Aargauer Kantonalschützenfest findet vom 15.6. bis 16.9. 2017 in Muhen, Kölliken, Reitnau, Staffelbach, Aarburg, Brittnau und Zofingen statt.