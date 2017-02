Wikinger, Prinzessin und Teddybär nebeneinander am Strassenrand, Konfettiregen im eisigen Wind. Die Stimmung ist ausgelassen. Es ist Freitagabend und Kinderfasnacht in Reinach. Vornweg geben die heimischen Schnäggeschränzer den Ton an. Die Gast-Guggen folgen auf den Fuss. Das junge Publikum jauchzt und schmeisst inbrünstig Konfetti in den Zug, der genüsslich durchs Oberdorf Richtung Gemeindehausplatz zieht. Ein farbenfrohes Spektakel, das im traditionellen Monsterkonzert seinen Abschluss findet.