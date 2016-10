An dieser ersten Sitzung wurde der Jahresbeitrag von 50 Rappen festgelegt. Bereits konnten erste Mitglieder aufgenommen werden und der Verein entwickelte sich bestens. In den 50er-Jahren wurde das Radball und Kunstradfahren immer populärer und hielt auch in Schöftland Einzug. Das Dorf entwickelte sich bald zur Radballhochburg.

Zeit mit Höhen und Tiefen

Auch Radballprofi Marcel Haller, damals zehn Jahre alt, liess sich vom Radballfieber anstecken. Sein Vater war als Betreuer an seiner Seite und zog mit ihm und seinem Partner Hanspeter Maurer von Turnier zu Turnier. So finden sich im Fotoalbum viele Bilder von damals, etwa vom 1. Rang in der Kategorie Jugend an den kantonalen Meisterschaften in Küttigen im Jahre 1967. Marcel Haller spielte lange und intensiv Radball, war fünf Jahre in der Nationalliga A vertreten und gar Nationaltrainer.

Heute kann der Velo-Club bereits auf 100 Jahre zurückblicken. Eine lange Zeit mit Höhen und Tiefen, wie Vereinspräsident Franz Hürzeler sagt. «Ein Hoch hatten wir, als wir mit zwei Mannschaften in der höchsten Liga vertreten gewesen waren», sagt er. Doch danach ging die Erfolgskurve rapide nach unten. Wegen Wegzügen und Abgängen sank die Mitgliederzahl, in der höchsten Liga war lange Zeit kein Schöftler Team vertreten. Mitte der Neunzigerjahre stieg erstmals wieder ein Team aus Schöftland in die NLB auf – und es ging wieder aufwärts. «Wir haben heute rund 60 Mitglieder, davon spielen 16 aktiv Radball», sagt Hürzeler.

Auch Marcel Haller engagiert sich noch im Velo-Club: Er ist OK-Präsident des grossen Jubiläumsanlasses von Freitagabend. Morgen Samstag kann Schöftland das Finale der Schweizermeisterschaften im Radball und Kunstrad der Elite austragen. Dass dem Publikum Action geboten wird, da sind sich beide einig und sie sagen unisono: «Fussballspielen kann jeder, Radball nicht.»

Programm Freitag: Jubiläumsfeier mit Gala-Dinner, kath. Kirche Schöftland, 19 Uhr, mit Abendkasse. Samstag:Finale Schweizer Meisterschaft Radball und Kunstrad, Elite, 11 Uhr, Turnhalle.