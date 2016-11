Der Griensammler wird umgebaut. Nein, nicht die az-Wochenkolumne, sondern die Verbreiterung in der Wyna oberhalb der Reinacher Abwasserreinigungsanlage (ARA) – einst extra angelegt, damit bei Hochwasser angeschwemmter Kies hier anlandete und anschliessend herausgeholt werden konnte. Über viele Jahrzehnte hat man in den Schweizer Flüssen und Bächen solche Griensammler betrieben, jetzt haben die meisten ausgedient. Mehr noch, sie sind überholt: «Heute weiss man, dass Kies in den Bächen wichtig ist – unter anderem, damit die Fische laichen können», sagt Hanspeter Lüem, Gewässerbeauftragter beim Kanton Aargau. Früher habe man einfach Jungfische eingesetzt, heute wolle man die sogenannte Eigenverlaichung fördern. Darum sollen die Gewässer wieder Kies transportieren dürfen.

Um den Geschiebetransport zu gewährleisten, wird jetzt der Bachabschnitt zwischen der Reinacher ARA und dem Übergang Griensammlerstrasse verengt. Schlamm und Sand wurden herausgebaggert, das neue Ufer aufgeschüttet und mit Steinen und Holzbuhnen befestigt. «Im schmaleren Bett fliesst die Wyna künftig schneller und hat damit mehr Wucht, die Kiesfracht mit talabwärts zu nehmen – idealerweise bis hinunter in die Aare», erklärt Hanspeter Lüem.