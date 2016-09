Clo Bisaz, Präsident des Theaters am Bahnhof (TaB), und Bruno Maurer, Betriebsleiter Atelierkino, halten die neue Programmzeitung in Händen und freuen sich. Mit der Publikation des Saisonprogramms 2016/17 in der Form einer gemeinsamen, grossformatigen Theaterzeitung unterstreichen die TaB-Verantwortlichen das Zusammengehen von Theater und Atelierkino zu einem Kulturhaus. «Wir haben das Ziel erreicht», sagt Clo Bisaz, «Kino und Theater arbeiten eng zusammen.» Die beiden Leiter teilen sich ein gemeinsames Büro. Dies ermögliche den intensiven Austausch und führe vermehrt zu gemeinsamen Aktivitäten von Kino und Theater. Die neue Form der Programmpräsentation mit einer Zeitung ermögliche eine offenere Darstellung der Vorschauen, da sind sich die beiden Leiter einig. «Der eingefügte Weissraum, die grösseren Bilder entschleunigen die Lektüre, lockern auf», erklärt Maurer.

Fix zum Programm des Kulturhauses gehört jetzt auch das Kindercafé «Taburettli». Mit seinem spannenden Kinderprogramm wird es zum Treffpunkt für junge Familien. Jeweils am letzten Freitag im Monat ist das «Taburettli» geöffnet. Ein erster Höhepunkt ist der 28. Oktober, wenn am Nachmittag der Film «Pippi Langstrumpf im Taka-Tuka-Land» von 1969 gezeigt wird.

Das Atelierkino hat seinen Betrieb nach der Sommerpause bereits wieder aufgenommen. Das Nachmittagskino mit ausgewählten Filmen und anschliessendem Kaffee und Kuchen im Wyna-Stübli wird wieder angeboten. Gestartet wird mit «La vie en rose», der Verfilmung des Lebens und Wirkens von Chansonsängerin Edith Piaf.

Sapone Blu, Reise mit Schrankkind

Der Gemeindeverband aargauSüd unterstützt das Theater am Bahnhof für die Produktion von «Sapone Blu», in welcher die Migration und die Kinder von Sans-Papiers thematisiert werden.

Die erste Saisonhälfte des Theaterprogramms ist mit Schwergewicht dem Tanz gewidmet. Die bekannte Tanzcompagnie Flamencos en route aus Baden tritt gleich an zwei Abenden im TaB auf (25. und 26. November). Am Sonntag, 4. Dezember, lädt das TaB zu Film, Konzert und einem Tanzanlass (Milonga) ein. Nach dem Film «Tango» 1998, einem Konzert mit dem Tango-Quartett «Flamante», ist die Bühne frei für Tänzerinnen und Tänzer aus dem Publikum.

Saisoneröffnung mit «RadioMoos»

Eröffnet wird die Saison 2016/17 am 15. Oktober mit dem Musiktheater «RadioMoos» von und mit Ruedi Häusermann, Jan Ratschko und Herwig Ursin. Im Rahmen des «Theaterfunkens» finden mehrere Aufführungen für Schüler statt. Beide gezeigte Stücke, «Wo ist Mo?» (für Kinder ab 4 Jahren) und «Sarah, Picnique interdit» (für Jugendliche und Erwachsene) werden auch im regulären Programm gespielt. Zweimal gehört die Bühne Schriftstellern für Lesungen. Am 22. Oktober liest Arno Camenisch aus «Die Kur», begleitet vom Pianisten Christian Brantschen. Klaus Merz, der Autor aus dem Wynental, liest aus seinem Gedichtband «Helios Transport». Er wird musikalisch unterstützt von der Menziker Cellistin Alexandra Schweighofer.

Dem Versand der Programm-Zeitung des TaB an die Gönner und Kinoförderer liegt auch wieder ein Einzahlungsschein für die Mitgliederbeiträge bei. «Ohne die Unterstützung unserer Gönner (Theater), Förderer (Kino) und der öffentlichen Hand, wäre unser Betrieb nicht aufrechtzuerhalten», sagen Clo Bisaz und Bruno Maurer einstimmig.

Programm Alle Veranstaltungen der ersten Saisonhälfte unter www.tab.ch