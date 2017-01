Fotos zeigen: Da ist kaum Raum zwischen Susannes Knie und Boden. Reden könne man während des Rennens nicht miteinander, höchstens vielleicht mit der Hand kurz deuten. Nach der Trainingsfahrt werden die heiklen Stellen besprochen. Klar ist: Man muss ans Limit gehen, will man vorne mitreden. Oft gehts um Tausendstelsekunden. Streit? «Wenns beim Hobby Lämpen gäbe, müssten wir aufhören», sagen beide.

Familiensache

Susanne ist bei den Bergrennen mit Einzelstart Kurts Plamper. «Massenstarts bei den Rundstreckenrennen hab ich nicht so gerne», sagt sie. Dann springt Sohn Michael (30) ein. 14 Läufe pro Jahr an 11 verschiedenen Orten zählen zur Schweizer Meisterschaft.

Am Freitagabend chartern sie ihren Car, und auf gehts nach Hockenheim, Marchaux, Metz oder Colmarberg. Wo die Rennen halt stattfinden. «Wir haben den Bus umgebaut: unten der Töff, und oben können wir wohnen», sagt Kurt Schüttel. Betten, Küche, WC, Tische. Alles selber und mithilfe von Kollegen gemacht.

Schüttels sind Mitglied beim Verein der Freunde historischer Renn-Motorräder. «Wir sind wie eine Familie; man hat ein gutes Wochenende miteinander und fährt am Sonntag zufrieden wieder nach Hause. Der Rang ist Nebensache», sagt Kurt. Für ihn, der beim Autobahnunterhaltsdienst als Gruppenleiter und «Mädchen für alles» arbeitet, ist der Motorsport ein wichtiges Hobby: abschalten, Freiheit geniessen.

Im Winter wird am Töff herumgeschraubt, aufgerüstet. Eben erhält die Yamaha Colania 350 ccm in der Werkstatt ein neues Vorderrad. Kurt selber hält sich mit Hanteln fit: Krafttraining. «Ohne zu chrampfen, geht es nicht», sagt er, der ja auch noch ein Armeemuseum betreibt.

Einmal an einem Töff-Rennen auf der Isle of Man teilnehmen, wäre Kurts Traum. Susanne winkt ab: zu gefährlich, zumal man da durch bewohnte Siedlungen fahre. Kurt bedauert, dass es in der Schweiz keine Rundstrecke gebe. «Warum nicht einen Militärflugplatz dafür freigeben? Es stört mich, dass die Jungen nichts mehr machen können», sagt er. Heute komme gleich die Polizei, weil Leute reklamierten. Nicht einmal Kuhglockengeläut werde ertragen.

Neben den Pokalen stehen im Wohnzimmer auch ein altes Pflugmodell und Pferde aus Holz. Pferdestärken sind Schüttels Leidenschaft. «So», sagt Kurt Schüttel, und Senta bellt und wedelt, denn sie weiss, jetzt gehts hinaus. Oder wenigstens in die Werkstatt.