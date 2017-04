«Es gibt ihn doch noch, den Osterhasen», schreibt die Reitnauerin Susi Frey in einem Leserbrief an die az und gibt ihrer Freude über eine gelungene Überraschung Ausdruck: «Es muss ihn ja geben – denn wer sonst würde mir auf den Ostermorgen einen feinen Butterzopf samt Schoggi-Eili in den Briefkasten legen?»

Die Ostertage sind vorbei. Die schöne nachbarschaftliche Geste wirkt nach. Was in Reitnau offensichtlich auch ohne äusseren Impuls noch möglich ist, soll andernorts mit einem regionalen Aktionstag wieder angestossen werden: der Nachbarschaftsgedanke.

1999 in Paris ins Leben gerufen kam die Idee eines Nachbarschaftstages um die Jahrtausendwende auch in die Schweiz. Zu Beginn machten vor allem die grösseren Städte mit. Als erste Region im Kanton Aargau ist heuer auch das Wynental dabei. Die Verbandsgemeinden von aargauSüd, das sind Birrwil, Burg, Gontenschwil, Leimbach, Menziken, Oberkulm, Reinach, Teufenthal, Unterkulm und Zetzwil, haben sich zum Ziel gesetzt, das soziale Zusammenleben und damit auch das nachbarschaftliche Miteinander zu fördern. Gemeinsam rufen sie deshalb am 19. Mai den «Tag der Nachbarn» aus.

«Jeder kann etwas beitragen»

«Die Idee eines Nachbarschaftstages passt gut zu den Zielen, die sich die Region im Rahmen von ‹Impuls – Zusammenleben aargauSüd› gesetzt hat», sagt Natalie Ammann, im Projekt als Leiterin mit Schwerpunkt Integration und Freiwilligenarbeit tätig. Deshalb habe man sich gerne beteiligt, als «benevol», die nationale Dachorganisation für Freiwilligenarbeit, eine Pilotregion gesucht habe. Ein solcher nachbarschaftlicher Denkanstoss mache auch in ländlicheren Regionen Sinn, so Ammann weiter. «Wie in den Städten hat man auch auf dem Land immer weniger Anlass, mit den Nachbarn ins Gespräch zu kommen.»