Beim Bau des neuen Schulhauses setzt Schöftland auf Holz. Um diesem Baumaterial den Vorzug zu geben, waren die 59 anwesenden von total 279 Ortsbürgern am Montagabend bereit, einen Verpflichtungskredit von 100 000 Franken zu sprechen.

Aus der Betriebskommission der Ortsbürgergemeinde war im Rahmen der Projektierungsphase des neuen Schulzentrums die Anregung gekommen, einen Holzbau zu erstellen, um die einheimische Holzindustrie zu unterstützen. Die Mehrkosten mussten allerdings von den Ortsbürgern selbst getragen werden. Dieser Antrag wurde an deren Gmeind diskussionslos und einstimmig angenommen.

Holz aus Schweizer Wäldern

Auch die Einwohnergemeinde befasst sich mit dem Schulhausbau. Das Projekt sieht vor, am Standort der ehemaligen Käserei einen viergeschossigen Neubau, inklusive Untergeschoss, zu erstellen. Im neuen Zentrumsbau sollen Büros für die Schulleitung, Aufenthaltsräume, Lehrerzimmer mit Mediothek, Technik- und Lagerräume untergebracht sowie Platz für Mittagstisch, Betreuung und Anlässe geschaffen werden.

Der dadurch frei werdende Platz in den bestehenden Schulhäusern soll vor allem für Schulzimmer und Gruppenräume genutzt werden. Für das Parterre sowie die beiden Obergeschosse wird ein vorgefertigter Holzbau verwendet, die Konstruktion muss dabei aus Schweizer Holz bestehen.

Dass ein neues Schulzentrum gebaut werden muss, war unter den Teilnehmern der Gmeind unbestritten. Zu reden gab jedoch die Architektur. «Ein Klotz, der überhaupt nicht ins Dorfbild passt», wurde moniert. Auch das Flachdach stand in der Kritik. «Es gibt nur zwei Arten von Flachdächern», sagte ein Votant.

«Eines, das von Anfang an undicht ist, und eines das es später wird.» Gemeinderat Daniel Wehrli, der das Geschäft vertrat, antwortete: «Die Architekten haben mir versichert, dass unseres zur dritten Kategorie gehört und lange hält.» Der Kredit von gut 7,2 Millionen Franken wurde schliesslich mit nur wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen angenommen.

Umfrage für ein neues Logo

Mit 201 Stimmberechtigten war die Aula sehr gut besetzt. Viele waren wohl auch gekommen, um der Präsentation des neuen Gemeindeauftritts beizuwohnen. Der Gemeinderat hatte der Aarauer Werbeagentur Baldinger & Baldinger den Auftrag erteilt, für Schöftland ein neues Erscheinungsbild zu schaffen.

Modern, differenziert und eigenständig möchte man sich präsentieren, als Zentrumsgemeinde positionieren. Die Werber hatten in einer Strassenumfrage evaluiert, was den Schöftlern an ihrem Dorf besonders gefällt. So entstand der Slogan «Vielfalt ist zentral».

Im Logo steht das Wappen in einer modernen, reduzierten Form, der Schriftzug «Schöftland» ist schnörkellos, die Gemeindefarben Rot und Gelb werden beibehalten. Der neue Auftritt erhielt spontanen Applaus von den Anwesenden. Besonders den Zweitbezlern, welche die Gmeind besuchten, schien das moderne Logo zu gefallen.