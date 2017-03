«Mit dieser Chronik können wir den Mitarbeitern und der ganzen Bevölkerung zeigen, wie das früher alles war mit ihrem Asyl», sagt Gautschi. Damals, als die ganze Bevölkerung Geld für das Asyl spendete, obwohl es vielen vorne und hinten an Geld fehlte. Damals, als man nach einem einfachen Schnitt in den Finger sterben konnte, weil es noch kein Antibiotikum gab. «Das zum Beispiel ist eine Errungenschaft, die heute als ganz selbstverständlich angeschaut wird», sagt Gautschi. Und es sei nur eines von vielen Beispielen.

Schwestern in heller Aufregung

Die Geschichte des Spitals oder des Asyls, wie es damals genannt wurde, ist eine bewegte. Mal ist sie bitterernst, wenn es beispielsweise darum geht, dass Gerüchte über einen verhungerten Patienten die Existenz des Asyls bedrohen. Oder als die Menziker in den Zwanzigerjahren mit dem Kanton bis vor Bundesgericht ziehen müssen, weil der Kanton plötzlich viel weniger an einen Neubau zahlen will, als erwartet.

Manchmal ist die Geschichte auch unglaublich komisch: Wenn der Aktuar staubtrocken darüber schreibt, dass ein Patient unter Narkose den Operationstisch zertrümmert hat und man lange darüber diskutiert habe, wer denn nun die Reparaturkosten von 2.85 Franken trägt. Oder dass die Köchin eine Belohnung bekommt, weil sie die Schweine im Garten so gut mit Küchenabfällen gemästet hat, dass ihr Verkauf an den Metzger das Betriebsergebnis aufpoliert hat. Oder dass die Anschaffung eines Grammophons und das Probe-Hören von ein paar Platten die Schwestern in helle Aufregung versetzt und dem Gärtner die Stelle gekündigt wird, weil er auf eine Woche Ferien pro Jahr beharrt.

«Beim Lesen musste ich oft laut herauslachen», sagt Therese Gautschi. Und oft habe sie sich beim Gedanken ertappt, dass es ja genau das Gleiche wie heute sei. «Gewisse Probleme und Herausforderungen haben auch nach über einem Jahrhundert nichts an ihrer Aktualität eingebüsst. Das zu wissen, hat etwas Beruhigendes.» Eines gefalle ihr bei all den Geschichten, Zitaten und Schmankerln aus der Gründungszeit besonders gut, sagt Gautschi, denn auch das habe über all die Jahre nichts an Gültigkeit verloren. Und zwar der letzte Wunsch von Jakob Irmiger, dem Vater des Spitals: «Tragt Sorge, dass das Krankenasyl das bleibt, was es heute ist: Ein Heim, gegründet auf uneigennützige, opferfreudige Wohltätigkeit, erfüllt vom Geist der Liebe und des Dienens.»