Vieles seien Stammkunden noch aus der Zeit von Dora Zogg. Die 70-Jährige hatte den Kiosk im Februar 2016 nach 14 Jahren in jüngere Hände übergeben. Ganimete und Sptim Iseni starteten mit viel Elan. Doch es klappte nicht. Der Jungunternehmerin wurde es zu viel, nachdem das Baby da war. So ging der kleine Kiosk an Meiers über, das Gebäude vorerst in Miete.

Und wie steht es mit der Konkurrenz zum nahegelegenen Bahnhofkiosk aus? «Wir haben eine andere Klientel», so Claudia Meier. «Unsere Kunden müssen nicht auf den Zug pressieren, die kommen manchmal auch nur auf einen Kaffee vorbei.» Man kenne sich, helfe sich gegenseitig bei nicht oder falsch gelieferter Ware auch mal aus. Doch kann man von so einem kleinen Kiosk leben? «Nein, das sicherlich nicht», sagt Werner Meier. Der Verkaufsstand sei als Teil des Vereins respektive des Projekts für Menschen mit besonderem Förderbedarf zu sehen und könne auch nur so existieren. «Natürlich hilft uns jeder Kunde, unser Angebot aufrechtzuerhalten.»