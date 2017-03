Der Konzerttitel «Frühlingserwachen» ist Programm. Die Instrumentalisten des regionalen Orchesters Camerata aargauSüd präsentieren ihr traditionelles Frühjahrskonzert kommendes Wochenende in Unterkulm und in Reinach mit dem «Frühling» von Antonio Vivaldi.

Das bekannte Konzert für Violine und Streicher mit dem von drei Violinen intonierten Vogelgezwitscher zu Beginn nimmt die Zuhörer gleich mit in eine frühlingshafte Umgebung.

Am Dirigentenpult steht der junge Gastdirigent Manuel Oswald. Weil der reguläre Leiter des Orchesters, David Reitz, in diesen Wochen auf einer Konzerttournee im Ausland weilt, hat Oswald seinen Part übernommen. Er leitet die letzten Proben inklusive ein Probenweekend und ist somit für «den letzten Schliff der Interpretation» vor den beiden Auftritten verantwortlich.

Dirigent aus der Kammermusik

Martin Oswald (35) wohnt in Basel, aufgewachsen ist er in Fribourg. Erfahrung in der Orchesterleitung bringt Oswald bereits mit, ist er doch gegenwärtig musikalischer Leiter des Kammerorchesters Baar.

Als Musiker spielt er Violine und ist im In- und Ausland unter anderem als Mitglied des Merel-Quartetts oder als ehemaliges Mitglied der Festival String Lucerne bekannt. Oswald hat sich während der letzten 15 Jahren hauptsächlich der Kammermusik gewidmet, heute beschäftigt er sich vermehrt mit dem Dirigieren.

Nach einem Nachdiplomstudium am Konservatorium Zürich erweitert Oswald hier seine Kompetenzen in der Orchesterleitung. Das Besondere bei Oswalds Gastdirigat in Reinach ist, dass das Konzertprogramm bei seinem Antritt schon bestand und David Reitz bereits intensiv geprobt hatte.

So gehe es jetzt darum, die verbleibenden Proben zu nutzen, um den einzelnen Werken den letzten Schliff zu verpassen. «Mir ist es wichtig», sagt Oswald, «dass wir jedem Stück seine eigene Sprache verpassen.» Das sei schwierig und spannend zugleich, denn zuerst müssen sich Orchester und Dirigent aneinander gewöhnen.

«Da sind beide Seite gefordert», meint Oswald, «es braucht vom Dirigenten und den Musikern viel Gespür und Offenheit.» Oswald ist mit der Probearbeit zufrieden. Und das in der Probe mitgehörte Violin-Doppelkonzert d-moll von Johann S. Bach zeigt, wie gut Orchester und die beiden Solistinnen Leandra Wolf und Susana Osuna bereits aufeinander eingespielt sind und dem neuen Dirigenten und dessen klarer Zeichensprache genau folgen.

Das Konzert vom kommenden Wochenende steht ganz im Zeichen von barocker Musik. In der Mitte erklingt die Sinfonia in a-Moll von Giuseppe Torelli und zwar solistischer Besetzung mit zwei Violinen. Den Basso continuo spielen Eva Lehnherr, Cello, und Gaudenz Tscharner, Cembalo.

