Die nördlichsten Reinacher Haltestellen von Bahn und Bus befinden sich bei der Hochhauskreuzung. Von dort sind es beispielsweise bis zu Aldi gut und gerne 800 Meter Fussmarsch. Gerade die ältere Generation wünscht sich deshalb einen Buskurs, der auch das Unterdorf mit einschliesst – nicht erst seit gestern. Eine Leserbriefschreiberin hat neulich im Wynentaler Blatt einmal mehr auf den Missstand aufmerksam gemacht.

Das Problem ist erkannt. Sowohl die Gemeinde wie der Kanton erachten eine Erschliessung des Reinacher Unterdorfs durch den öffentlichen Verkehr als nötig. Schliesslich ist das Gebiet Moos im kantonalen Richtplan als Entwicklungsschwerpunkt von regionaler Bedeutung eingetragen. Zusätzliche Bautätigkeiten werden erwartet und gefördert. Dass es, «wenn da unten noch mehr gebaut wird, wirklich eine zusätzliche Bahn- oder Bushaltestelle braucht», ist für Martin Heiz selbstredend, auch wenn vonseiten der dortigen Geschäftsbetreiber bisher noch nie eine entsprechende Anfrage gekommen sei.

Bus-Variante ist teuer

Doch die Realisierung ist nicht ganz einfach und erst recht nicht billig – jedenfalls nicht die Bus-Variante. Zwar wurden noch nie konkrete Kostenberechnungen für eine zusätzliche Schlaufe auf der Postauto-Linie Beinwil am See–Beromünster respektive Beinwil am See–Menziken–Rickenbach–Sursee gemacht, Erfahrungswerten zufolge können aber schnell jährliche Betriebskosten bis zu einer halben Million Franken entstehen. «Zum Beispiel, wenn ein zusätzliches Fahrzeug benötigt wird», erklärt Marco Lombardi, Projektleiter öffentlicher Verkehr beim Kanton Aargau.

Kompliziert ist eine zusätzliche Bus-Schlaufe deshalb, «weil sie rasch grosse Auswirkungen auf viele Gemeinden haben kann», sagt Philipp Schubiger, Leiter Planung beim Linienbetreiber Postauto Zentralschweiz. Beide Linien seien in ein ausgeklügeltes System von Taktzeiten und Anschlüssen eingebettet. Er sehe deshalb «keine Möglichkeit für eine Zusatzschlaufe, ohne dass das ganze Verkehrskonzept angepasst werden müsste», so Schubiger, was ein langwieriger Prozess sei, der wieder von den Kantonen geplant und begleitet werden müsse.