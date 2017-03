Eigeninteressen im Vordergrund

Jetzt hat Unterkulm genug von diesem Gärtchendenken – in der Schule und überhaupt: Der Gemeinderat stelle zunehmend fest, «dass partielle Eigeninteressen der Gemeinden dem regionalen Gedanken der Zusammenarbeit vorangestellt werden», heisst es in dem Schreiben. Aktuelles Beispiel sei die Vorgehensweise der Kreisschule Homberg. Der Unterkulmer Gemeindeammann Roger Müller (FDP), der diese Woche überraschend seinen Rücktritt auf Ende Amtsperiode bekannt gegeben hat, sagt auf Anfrage: «Das Vorgehen der Kreisschulpflege Homberg kann in keiner Art und Weise toleriert werden.» Abmachungen betreffend Schülerzuteilung seien von Reinach einfach in den Wind geschlagen worden.

Unterkulm habe daraufhin die Entwicklung der regionalen Zusammenarbeit kritisch hinterfragt. «Es ergibt sich der subjektive Eindruck, dass die Mitarbeit der Gemeinden im mittleren Wynental nur dann erwünscht wird, wenn diese als Geldgeber auftreten, nicht aber dann, wenn es auch einmal um unsere Region geht», heisst es im Schreiben weiter. «Der Gemeinderat hat sich aus diesem Grund entschieden, sämtliche Formen der regionalen Zusammenarbeit bis auf weiteres einzustellen.» Davon betroffen sei unter anderem die Mitarbeit beim Gemeindeverband aargauSüd impuls, dem Integrationsprojekt Impuls Zusammenleben aargauSüd, bei der Regionalen Jugendarbeit Wynental, dem Zivilschutz-Fusionsprojekt Fusio2018, dem Erzähltal und die Unterstützung kultureller Veranstaltungen. «Der Gemeinderat Unterkulm wird die Zusammenarbeit mit anderen Regionen suchen und sich konsequent und ausschliesslich für die Interessen des mittleren Wynentals einsetzen.»

Ein Zeichen setzen

Klare Worte an die Adresse des Gemeindeverbands. Geschäftsführer Herbert Huber sagt: «Ich würde es ausserordentlich bedauern, wenn sie die Zusammenarbeit mit aargauSüd impuls einstellen würden.»

Ob den Worten Taten folgen, wird sich weisen. Unterkulm will jedenfalls ein Zeichen setzen. Roger Müller sagt es so: «Ziel ist ein Denkanstoss, damit im aargauSüd künftig wieder der regionale Gedanke der Zusammenarbeit und nicht das partielle Eigeninteresse in den Vordergrund gestellt wird.» Gut möglich, dass sich Unterkulm noch andere Gemeinden anschliessen werden. Roger Müller jedenfalls sagt: «Der Unmut, nicht nur betreffend Bezirksschule, ist in mehreren Gemeinden von aargauSüd gross. Unterkulm hat als erste Gemeinde gehandelt.»