«Ganze Oberstufe in Gefahr»

Müsste die Bezirksschule Unterkulm ganz schliessen, würde das nicht nur das Ende für die höchste Schulstufe bedeuten. Der Verlust der Bez hätte Auswirkungen auf die ganze Kreisschule im mittleren Wynental. «Über kurz oder lang wäre die ganze Oberstufe in Gefahr», so Alois Zwyssig. Denn «mit 12 Abteilungen (6 Bez, 3 Sek, 3 Real) kann man eine Schule noch organisieren und pädagogisch verantworten», so der Schulleiter weiter, in sechs Abteilungen sei die Schülerzahl zu gering, eine qualitativ gute Schule führen zu können – nicht nur, weil es schwieriger sei, gute Lehrkräfte zu finden. «Heute funktionieren beispielsweise Wahlfachausschreibungen über alle Stufen hinweg», so Zwyssig. Ein breites Angebot könnte bei geringerer Schülerzahl nicht mehr aufrecherhalten werden.

Warum ist die Bezirksschule Unterkulm in diese missliche Situation geraten? Einerseits wegen rückläufiger Schülerzahlen in allen drei Verbandsgemeinden, wie Zwyssig sagt. Während aus Unterkulm, Oberkulm und Teufenthal zusammen vor zehn Jahren noch gegen 100 Fünftklässler in die Oberstufe übertraten, sind es heuer gerade mal noch 62. Doch das Ende der Talsohle scheint erreicht. Der Blick auf die Primarschülerzahlen lässt hoffen, dass es in den kommenden Jahren wieder aufwärtsgeht.

Spätfolgen von «Regos»

Die Problematik hat andererseits aber auch mit der Organisationsstruktur zu tun. Im Rahmen der Regionalisierung der Oberstufe (Sek und Real) im Jahr 2005 haben sich die beiden Gemeinden Gontenschwil und Zetzwil der Kreisschule Reinach angeschlossen. Dieser Entscheid hat zwar faktisch nichts mit der Bezirksschule zu tun, hat aber psychologische Auswirkungen, wie sich jetzt zeigt. Bisher haben die Zetzwiler und Gontenschwiler Bezschüler wählen können, ob sie die Bezirksschule in Reinach oder in Unterkulm besuchen wollen. Dieses Recht ist in den Satzungen der beiden Kreisschulen festgeschrieben. Im aktuellen Kampf um die Schüler gibt es nun Bestrebungen von Reinach, die Schüler aus den beiden Dörfern an sich zu reissen. Mit schwerwiegenden Folgen für Unterkulm.

Das nimmt man in Unterkulm nicht kampflos hin. «Wir wollen nichts unversucht lassen, unsere Bezirksschule zu erhalten», sagt Alois Zwyssig. Der Ausgang eines allfälligen Rekursverfahrens beim Kanton sei ungewiss und verunmögliche eine verlässliche Planung für die Zukunft. Das Ziel müsse sein, ein Zugeständnis seitens der Kreisschule Homberg an den Standort Unterkulm zu erhalten und den Austausch von Schülern verbindlich zu regeln, wenns knapp wird. Eine konstruktive Zusammenarbeit, wie sie der Regierungsrat 2005 für die Kreisschulen im Tal festgelegt habe.